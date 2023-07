Daten der Bank of England zeigen, dass die Abhebungen von Sparkonten im Mai ein Rekordhoch erreichten

Nach Angaben der Bank of England haben britische Haushalte im Mai im Zuge steigender Kreditkosten die Rekordsumme von 3,8 Milliarden Pfund (4,8 Milliarden US-Dollar) von ihren Ersparnissen abgezogen.

Dies war der größte monatliche Abfluss seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1997 in 26 Jahren.

Die Abhebungen von leicht zugänglichen Sparkonten verzeichneten einen sprunghaften Anstieg: Im Mai wurden von diesen Konten 18,5 Milliarden US-Dollar abgehoben.

Ein Teil des Geldes wurde wahrscheinlich auf Sparkonten mit festem Zinssatz, die höhere Zinsen zahlen, und auf individuelle Sparkonten (ISAs) umgeleitet, die steuerfrei sind. Daten zeigen, dass die Briten außerdem über 1 Milliarde US-Dollar in die National Savings and Investment Bank der Regierung eingezahlt haben.

Die Bemühungen der Bank of England, die hartnäckig hohe Inflation einzudämmen, haben die Zahlungen für Wohnungsbaudarlehen in die Höhe getrieben und die Lebenshaltungskostenkrise verschärft. Unterdessen hat der Anstieg der Zinssätze die Kreditaufnahme verlangsamt.

Große britische Kreditgeber kündigten am Donnerstag eine weitere Erhöhung der über Makler angebotenen Hypothekenzinsen an, sodass der durchschnittliche Zinssatz in vielen Fällen über 6 % liegt.

Daten zeigen, dass britische Kreditgeber im Mai 50.524 Hypotheken genehmigt haben, gegenüber revidierten 49.020 im April, aber weniger als rund 66.000 im Mai 2022, bevor der Anstieg der Kreditkosten begann, den Immobilienmarkt zu belasten.

„Wir gehen davon aus, dass (die Konsumentenkredite) in den kommenden Monaten weiter zurückgehen wird, da die zunehmende Belastung durch höhere Zinssätze dazu führen könnte, dass die Haushalte Kürzungen vornehmen.“ Ökonom Ashley Webb vom Beratungsunternehmen Capital Economics sagte gegenüber Reuters.

