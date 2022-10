Bedienen Sie den Tenniscore-Trend bis in den Herbst mit Funden für nur 9 $

Wir haben diese Angebote und Produkte unabhängig ausgewählt, weil wir sie lieben, und wir glauben, dass sie Ihnen zu diesen Preisen gefallen könnten. E! hat Affiliate-Beziehungen, sodass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie etwas über unsere Links kaufen. Die Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

Die Modewelt hat eine süchtig machende Persönlichkeit, besonders wenn es um einen guten Trend geht. Und alte Gewohnheiten lassen sich bekanntlich nur schwer ablegen – deshalb überdauert der Tenniscore-Trend den Sommer und zieht mit uns in den Herbst ein.

Während der Trend der vom Tennis inspirierten, adretten Athleisure die Welt während der wärmeren Tage des Sommers im Sturm eroberte, bedeutet das nicht, dass er in nur eine Saison unterteilt werden sollte. Tatsächlich gibt es so viele Möglichkeiten, den Tenniscore-Trend mit Komfort, Wärme und Stil für die Herbstsaison zu tragen. Mit diesen Fundstücken von New Balance, Wilson, ASOS, Free People und mehr in verschiedenen Preisklassen kann sich jeder und jede sportlich schick kleiden, egal ob Sie jemals einen Platz betreten haben oder nicht. Bei diesem Trend geht es nicht darum, wie genau Sie einen Tennisball aufschlagen können, sondern wie Sie in einem Paar Tennisschuhen oder einer Strickjacke mit Monogramm aufschlagen.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen, um den Tenniscore-Look in den Herbst zu überführen? Mach dir keine Sorgen. Diese Zusammenfassung einiger der süßesten Tennis-inspirierten Kleidungsstücke und Accessoires wird Ihnen helfen, den Trend zu übertreffen.