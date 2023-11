Bedeutung von „Mattman“ – The Hollywood Reporter

„Ich bin Mattman.“ Das waren Matthew Perrys letzte öffentliche Worte in einem kryptischen Instagram-Post vom 22. Oktober, begleitet von einem Foto des Freunde Superstar liegt in seinem Whirlpool, die Lichter der Pacific Palisades schimmern am Horizont. Sechs Tage später wurde Perry im selben Whirlpool leblos aufgefunden und kurz darauf im Alter von 53 Jahren für tot erklärt.

Und das Geheimnis von „Mattman“ – Perrys „Rosebud“ – würde sich nur vertiefen. War es Code? Ein Insider-Witz? TikTok-Verschwörungstheoretiker stellten die Frage, ob es sich dabei um einen Hilferuf handelte.

In Wahrheit war Perry von Batman besessen. Im Jahr 2017 gab er 20 Millionen US-Dollar für eine 10.000 Quadratmeter große „Villa in the Sky“ aus, die mit einer „Fledermaushöhle“ ausgestattet war, um seine Erinnerungsstücke an den Caped Crusader aufzubewahren. Es war der größte Verkauf von Eigentumswohnungen in diesem Jahr. Perry habe es, wie er sagte, teilweise gekauft, um seine Bruce-Wayne-Fantasien auszuleben. (Rihanna kaufte das Anwesen im April.) Das letzte Kapitel seiner Sucht-Memoiren aus dem Jahr 2022: Freunde, Liebhaber und das große, schreckliche Dingträgt den Titel „Batman“. Und Mattman – oder Matman, wie Perry es in seinen Memoiren schreibt – war ebenfalls Teil dieser Fantasie. Er war überzeugt, dass es sein Comeback-Fahrzeug werden würde.

Wie ernst meinte Perry Mattman? Im November 2020, am Set von Schauen Sie nicht nach obenwandte er sich wegen der Produktion des Projekts an Adam McKay – der Perry für eine kleine Rolle als schmuddeligen Kabelnachrichtensprecher in dem Film über einen Asteroiden, der auf die Erde zusteuert, besetzt hatte.

Für Perry, der nur zwei Jahre zuvor nur knapp dem Tod entkommen war, nachdem sein Dickdarm durch anhaltenden Opioidmissbrauch geplatzt war, war die Gelegenheit, an der Seite von Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Jonah Hill in einer prestigeträchtigen Filmsatire aufzutreten, die Chance seines Lebens.

Casting-Direktorin Francine Maisler schlug McKay zunächst Perry vor. „Ich dachte: ‚Mann, ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen‘“, sagt McKay, 55. „Ich wusste, dass er gesundheitliche Probleme hatte. Und so traf ich ihn und er war super cool. Francine und ich hatten darüber gesprochen, dass er ja berühmt dafür ist Freunde Charakter, aber er hatte in vielen Filmen und anderen Shows mitgewirkt und war in allem, was er tat, immer gut. Er ist immer auf diese ganz bestimmte Art aufgetaucht.

„Also habe ich ihn getroffen und er war großartig. Er beschrieb, dass er sich einer größeren Operation im unteren Darmbereich unterzogen hatte und beinahe gestorben wäre. Es war wirklich eine schwere Sache, aber man merkte, dass er sich erholt hatte. Er war zurück und ich war total aufgeregt, den Film mit ihm zu drehen“, erinnert sich McKay.

Aber als Perry zum Set erschien, gab es offensichtliche Anzeichen dafür, dass es ihm nicht gut ging. „Seine Energie war niedrig“, sagt McKay. „Er sah nicht gesund aus. Es war genau die Art von Sache, bei der man fragt: „Geht es dir gut?“ Es war während der COVID-19-Krise und vor der Impfung, es war also schon eine sehr heikle Angelegenheit. Ich erinnere mich, dass ich ein wenig besorgt war – wie: „Hey, hast du den COVID-Test gemacht?“ Er sagte: ‚Oh ja, ich bin sauber.‘“

McKay hatte Erfahrung in der Arbeit mit brillanten komödiantischen Schauspielern, die von ihren Dämonen gelähmt waren. Am 25. Oktober 1997 war McKay der Hauptautor von Samstagabend Live als Chris Farley als Moderator zur Show zurückkehrte. „Farleys Sucht war so groß, offensichtlich und dramatisch. Und ich erinnere mich, dass Lorne (Michaels) ihn als Gastgeber ausgewählt hatte, weil er hoffte, es würde ihn an die Liebe erinnern, die er für diese Arbeit hegt. Und offensichtlich endete das nicht gut.“ Farley starb sieben Wochen später, am 18. Dezember, an einer Überdosis Kokain und Morphium.

Ebenso hatte McKay auf die Rolle gehofft Schauen Sie nicht nach oben könnte Perry wieder auf den richtigen Weg bringen: „Wir wollten ihn aus Egoismus in dem Film haben – er ist sehr talentiert – aber wir hatten auch gehofft, dass die Arbeit an dem Film ein kleiner Halt sein könnte, um wieder ein gewisses Maß an Arbeitsrhythmus zu finden und ihn hoffentlich daran zu erinnern, wie gut er ist.“ er war.“

Irgendwann zwischen den Einstellungen wandte sich Perry mit seiner Mattman-Idee an McKay. Der Pitch verlief ungefähr so: „Es geht um diesen Kerl“, sagte Perry. „Du würdest ihn erkennen. Sein Name ist Matt und er ist sehr berühmt und etwa 50 Jahre alt. Sein Leben ist ein bisschen durcheinander. Er ist verloren. Aus heiterem Himmel stirbt ein entfernter Verwandter und hinterlässt ihm 2 Milliarden Dollar – und er wird zum Superhelden.“

McKay war von dem Pitch fasziniert – nicht weil er Mattman machen wollte, sondern weil er einen Einblick in Perrys Gedanken bot. „Jede Filmidee ist so, als würde einem jemand seinen Traum erzählen“, erklärt er. „Und da steckt offensichtlich eine Bedeutung dahinter. Und als ich diese Idee hörte, dachte ich: ‚Oh, das ist interessant, dass er diese Idee umsetzen möchte.‘“

McKay fragte sich, ob Perrys Fixierung auf Superkräfte irgendwie ein Appell an seine eigene höhere Macht war. Perry ist möglicherweise seiner eigenen Sterblichkeit erlegen. Aber wie Batman hatte Perry einen Großteil seines Lebens und seiner eigenen Millionen darauf verwendet, anderen zu helfen. Er wollte, dass andere Süchtige zur Nüchternheit finden. Und diese Arbeit wird posthum mit der neu gegründeten Matthew Perry Foundation fortgesetzt.

Perry stellte sich vor, die Hauptrolle zu spielen, war aber flexibel, ob es ein Film oder eine Serie werden sollte. McKay konterte mit seiner eigenen Idee – etwas weniger konzeptionell, aber nicht weniger autobiografisch.

„Meine Idee war einfach, eine Show über diesen unglaublich beliebten und bekannten TV-Typen zu machen, der mit Sucht zu kämpfen hat“, sagt McKay. „Weil sich die Welt verändert hat. Du könntest diese Show jetzt tatsächlich machen. Vor zehn Jahren hätten die Leute gesagt, du seist verrückt. Aber jetzt können die Menschen offener über ihre psychischen Probleme und ihre Suchtprobleme sprechen, und das ist irgendwie wunderbar.“

„Warum machen wir nicht einfach eine Show, die eine fiktive Version dessen ist, womit Sie zu kämpfen haben“, fuhr er mit seinem Pitch an Perry fort. „Die Idee, dass überall, wo man hingeht, die Leute einem ein wenig über die Vergangenheit, die Sucht und das Leben erzählen, weil jeder einen durch die Linse dieser fröhlichen, hellen, vielfarbigen Show betrachtet. Und dann, in der Zwischenzeit, sind Sie ein Mensch, der mit echter Sucht und echtem Schmerz zu kämpfen hat. Es könnte eine unglaubliche Show werden. Es könnte wirklich lustig sein. Es könnte das Leben der Menschen wirklich beeinflussen.“

Aber Perry hatte kein Interesse an dieser Show. „Und es ist nicht die Art von Idee, die man jemandem aufdrängt“, sagt McKay. „Also dachte ich: ‚Okay‘.“

Wie für Schauen Sie nicht nach obenPerry beendete eine Szene in Boston, bevor er mit einem Privatjet zu einer Reha-Einrichtung in der Schweiz flog, wo er Schmerzsymptome vortäuschte, um die dortigen Ärzte davon zu überzeugen, ihm 1.800 Milligramm OxyContin pro Tag zu verschreiben. Letztendlich hat McKay Perrys Figur aus dem Film gestrichen, „was wirklich schade war.

„Eigentlich wusste ich nicht, dass die Schweiz eine Reha ist“, sagt McKay. „Ich dachte, es wäre wie eine Gesundheitskur oder so etwas. Nennen Sie mich naiv.“

