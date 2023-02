Bed Bath & Beyond stellt Mittel bereit, um den Konkurs zu vermeiden

Ein Geschäft von Bed Bath & Beyond im Stadtteil Brooklyn in New York, USA, am Montag, den 6. Februar 2023.

Bett Bad darüber hinaus wird einen weiteren Tag erleben – zumindest vorerst.

Der angeschlagene Einzelhändler für Haushaltswaren erwartet, mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Eigenkapital von einem Hail Mary-Aktienangebot zu erhalten, von dem er hofft, dass er Konkurs und Liquidation abwehren wird, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

Bed Bath wird 225 Millionen US-Dollar aus dem Angebot im Voraus erhalten, plus weitere 800 Millionen US-Dollar an Erlösen im Laufe der Zeit, sagte das Unternehmen.

Das Unternehmen sicherte sich außerdem ein weiteres Darlehen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von Sixth Street Partners, einem seiner Kreditgeber.

B. Riley Securities wird der einzige Bookrunner für das Angebot sein, sagte das Unternehmen.

Die Geldspritze wird verwendet, um einen Teil der Schulden des Einzelhändlers zu begleichen, nachdem er letzten Monat mit einem Darlehen bei JPMorgan in Verzug geraten war und am 1. Februar eine Zinszahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar verpasst hatte, teilte das Unternehmen in Wertpapierunterlagen mit.

Was übrig bleibt, wird verwendet, um Bed Baths Versuch einer Trendwende zu unterstützen, sagte das Unternehmen. Es warnte jedoch davor, dass das Unternehmen „wahrscheinlich“ Insolvenz anmelden und seine Vermögenswerte liquidieren werde, wenn der Deal nicht zustande komme.

Der Einzelhändler hat verzweifelt versucht, den Konkurs abzuwenden, und nach Investoren gesucht, die bereit sind, dem Unternehmen Geld zuzuführen oder es zu kaufen, berichtete CNBC. Die Bemühungen sind bisher offensichtlich gescheitert, was Bed Bath dazu zwingt, sich für die Finanzierung an die öffentlichen Märkte zu wenden.

Investoren werden wahrscheinlich vorsichtig sein, die volatilen Aktien von Bed Bath zu kaufen, aber sie könnten ein gewisses Interesse von der „weniger rationalen Meme-Aktien-Crowd“ finden, die bereit sein könnte, „den Köder zu schlucken“, sagte Neil Saunders, Geschäftsführer von GlobalData.

„Unserer Ansicht nach ist dies der letzte Wurf eines Unternehmens, das unbedingt Geld aufbringen möchte, um sich einen gewissen finanziellen Spielraum zu verschaffen, um Schulden zu begleichen und den Betrieb am Laufen zu halten“, sagte Saunders, ein erfahrener Einzelhandelsanalyst und -berater.

„Es gibt keine Garantie dafür, dass das Angebot die gewünschten Ergebnisse bringt“, sagte er. „Viele Investoren dürften die wahnsinnig schwache Bilanz, der Schuldenberg und ein nach wie vor fundamental kaputtes Geschäft abschrecken.“

Am Montag stiegen die Aktien von Bed Bath, die zu einem Meme-Aktienfavoriten wurden, als der aktivistische Investor Ryan Cohen letztes Jahr in das Unternehmen investierte, um mehr als 100 %. (Cohen verkaufte seinen Anteil nach ein paar Monaten.) Die Aktie fiel jedoch am Dienstag um etwa 35 %. Sein Marktwert liegt bei rund 445 Millionen US-Dollar.

–CNBCs Lilian Rizzo zu diesem Bericht beigetragen.