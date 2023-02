Bed Bath and Beyond schließt 87 weitere Geschäfte. Siehe die Liste

New York

Bed Bath and Beyond schließt weitere 87 Geschäfte, da der angeschlagene Einzelhändler auf den Bankrott zusteuert.

Diese Schließungen kommen zu den 150 Schließungen von Bed Bath and Beyond hinzu, die im vergangenen August angekündigt wurden. In der neuen Liste enthalten sind 5 Buybuy-Baby-Standorte und alle 49 verbleibenden Harmon Face Value-Läden, die Kosmetika verkauften, sowie mehrere der Flaggschiff-Markengeschäfte des Einzelhändlers im ganzen Land.

„Während wir weiterhin mit unseren Beratern zusammenarbeiten, um mehrere Wege in Betracht zu ziehen, implementieren wir Maßnahmen, um unser Geschäft so effizient wie möglich zu führen“, sagte ein Sprecher von Bed Bath and Beyond gegenüber CNN. „Diese Reduzierung der Ladenflotte erweitert das laufende Schließungsprogramm des Unternehmens.“

Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Mittwochabend auch, dass eine Kautionszahlung am 1. Februar versäumt wurde und dass eine einmonatige Nachfrist eingetreten ist. Schuldner haben oft eine 30-tägige Nachfrist, um Zahlungen zu leisten, bevor sie in Verzug geraten.

„Wir verpflichten uns, alle Beteiligten über unsere Pläne zu informieren, während sie sich entwickeln und fertigstellen“, sagte der Sprecher.

Der Sprecher bestätigte den Betrag, den Bed Bath and Beyond schuldet, nicht. Das Wall Street Journal berichtete jedoch, dass Bed Bath and Beyond „es versäumt hat, mehr als 28 Millionen US-Dollar für drei Tranchen von Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt rund 1,2 Milliarden US-Dollar, die am 1. Februar fällig sind, zu zahlen“.

Bed Bath & Beyond wurde 1971 gegründet und wurde zu einem festen Bestandteil für erschwingliche Wohnkultur, Küchenutensilien und Möbel für Studentenwohnheime. Der Einzelhändler wurde bekannt für seine allgegenwärtigen 20 % Rabatt auf blaue Coupons und höhlenartige Geschäfte mit Waren, die sich bis zur Decke stapeln. Bed Bath baute seine Unternehmenspräsenz aggressiv aus und erreichte 2017 mit 1.552 Geschäften einen Höchststand.

Aber es hatte Mühe, den Übergang zum Online-Shopping zu schaffen und größere Ketten wie Walmart und Target abzuwehren. Der Einzelhändler begann 2018 mit der Herstellung kleiner Verzierungen und begann im ersten Jahr der Pandemie damit, Hunderte von Geschäften zu schließen, vor allem seine Betriebe Bed, Bath und Beyond, und einige seiner schwächeren Marken wie seine Christmas Tree Shops loszuwerden.

Bis letzten Februar hatte das Unternehmen noch 953 Filialen und hat angekündigt, seitdem mehr als 200 weitere Filialen zu schließen.

Die Schließungen reduzierten nicht nur den Personalbestand und die Gehaltskosten, sondern auch die Mietzahlungen. Die Gesamtfläche der Geschäfte des Unternehmens ging in den vier Geschäftsjahren, die im Februar 2022 endeten, um 36 % zurück.

Aber nur wenige in Schwierigkeiten geratene Einzelhändler haben langfristige Probleme allein durch Ladenschließungen behoben. Schließungen reduzieren nicht nur die Kosten, sondern auch den Umsatz. Dennoch kann die Auflösung von Lagerbeständen für ein Unternehmen mit knappem Geld wie Bed, Bath and Beyond dazu beitragen, das Geld zu beschaffen, das es benötigt, um den Betrieb durch eine Umstrukturierung zu finanzieren.

Letzte Woche warnte das Unternehmen in einem Zulassungsantrag, dass es von seinem Kreditgeber JPMorgan Chase eine Inverzugsetzung erhalten habe. Das Unternehmen sagte, dass „das Unternehmen derzeit nicht über ausreichende Ressourcen verfügt, um die Beträge im Rahmen der Kreditfazilitäten zurückzuzahlen, und dies wird das Unternehmen dazu veranlassen, alle strategischen Alternativen in Betracht zu ziehen, einschließlich der Umstrukturierung seiner Schulden gemäß dem US-Insolvenzgesetz“.

Laut der Einreichung bei der Securities and Exchange Commission geriet Bed Bath and Beyond „am oder um den“ 13. Januar in Verzug. Es könnte aufgrund seiner finanziellen Probleme gezwungen sein, eine Insolvenzreorganisation nach Kapitel 11 zu beantragen.

Dies sind die Standorte, die Bed Bath and Beyond in den kommenden Wochen schließen will:

6850 US Highway 90 Anker D in Daphne, Alabama

4122 McCain Blvd. in North Little Rock, Arkansas

1834 South Signal Butte Road in Mesa, Arizona

1905 Calle Barcelona Suite 100 in Carlsbad, Kalifornien

10822 Jefferson Blvd. in Culver City, Kalifornien

2385 Eisenpunktstraße. in Folsom, Kalifornien

1405 East Gladstone Street in Glendora, Kalifornien

14351 Hindry Avenue in Hawthorne, Kalifornien

72459 Highway 111 in Palm Desert, Kalifornien

10537 4S Commons Drive, Suite 170 in San Diego, Kalifornien

165 S. Las Posas Road in San Marcos, Kalifornien

1865 North Campus Avenue, Gebäude Nr. 15 in Upland, Kalifornien

3125 South Mooney Blvd. in Visalia, Kalifornien

1605 Fall River Drive in Loveland, Colorado

16531 Washington Street in Thornton, Colorado

20 Hazard Avenue in Enfield, Connecticut

2260 Kings Highway in Fairfield, Connecticut

835 Queen Street in Southington, Connecticut

1065 Silas Deane Highway in Weathersfield, Connecticut

2239 East Semoran Boulevard in Apopka, Florida

20560 Staatsstraße 7 in Boca Raton, Florida

371 North Congress Avenue in Boynton Beach, Florida

320 Brandon Town Center Dr. in Brandon, Florida

4631 North University Dr. in Coral Springs, Florida

14824 South Military Trail in Delray Beach, Florida

1460 West 49th Street in Hialeah, Florida

6001 24 Argyle Forest Boulevard in Jacksonville, Florida

3221 City Station Drive, Suite 125 in Jacksonville, Florida

397 North Alafaya Trail in Orlando, Florida

540 North State Road 7 in Royal Palm Beach, Florida

1 Buckhead-Schleife in Atlanta, Georgia

3615 South Federal Way in Boise, Idaho

9650 South Ridgeland Avenue in Chicago Ridge, Illinois

5786 Nordwestautobahn in Crystal Lake, Illinois

215 Harlem Avenue im Waldpark, Illinois

1584 South Randall Road. in Genf, Illinois

3232 Lake Ave., Suite 125 in Wilmette, Illinois

2515 Korridor Way Suite 5 in Coralville, Iowa

15335 West 119th Street in Olathe, Kansas

4350 Summit Plaza Drive in Louisville, Kentucky

200 Harker Place Suite 200 in Annapolis, Maryland

12641 Ocean Gateway Suite 240 in Ocean City, Maryland

200 Clifton Boulevard in Westminster, Maryland

3 Abbott Park in Burlington, Massachusetts

820 Providence Highway in Dedham, Massachusetts

458 State Road, Rt 6, Suite 100 in North Dartmouth, Massachusetts

665 Merrill Road in Pittsfield, Massachusetts

600 South Street West, Suite 13 in Raynham, Massachusetts

7961 Southtown Center in Bloomington, Minnesota

10770 Sunset Hills Plaza in St. Louis, Missouri

155 Promenaden-Boulevard. in Bridgewater, New Jersey

276 Weg 202/31 in Flemington, New Jersey

1160 Route 23 North in Kinnelon, New Jersey

1121 Highway 34, Suite A in Matawan, New Jersey

190 Hamilton Commons in Mays Landing, New Jersey

8 Centerton Road in Mt. Laurel, New Jersey

5131 Sunrise Highway in Böhmen, New York

850 Third Avenue in Brooklyn, New York

459 Gateway Drive in Brooklyn, New York

72 15 25th Avenue in East Elmhurst, New York

251 East Main Street in Elmsford, New York

1490 Union Turnpike im New Hyde Park, New York

2020 South Road, Suite 3 in Poughkeepsie, New York

3064 Route 50 in Saratoga Springs, New York

1455 East Lasalle Drive in Bismarck, North Dakota

3750 Easton-Markt in Columbus, Ohio

1700 Oxford Drive im Bethel Park, Pennsylvania

3739 William Penn Highway in Monroeville, Pennsylvania

1261 Knapp Road in Nordwales, Pennsylvania

160 Quinn Drive in Pittsburgh, Pennsylvania

205 West Blackstock Road in Spartanburg, South Carolina

5523 Highway 153, Suite 112 in Hixson, Tennessee

870 South White Station Road in Memphis, Tennessee

420 East FM 3040 Suite 300 in Lewisville, Texas

6400 West Plano Parkway, Suite 125 in Plano, Texas

2112 SW HK Dodgen Loop in Temple, Texas

1678 West Redstone Center Drive in Park City, Utah

1324 Greenbrier Allee in Chesapeake, Virginia

24670 Dulles Landing Dr Unit 150 in Dulles, Virginia

12100 Fairfax Towne Center in Fairfax, Virginia

6642 Loisdale Rd. in Springfield, Virginia

4900 Monticello Ave, Suite 4 in Williamsburg, Virginia

2540 South Pleasant Valley Road in Winchester, Virginia

7809B Vancouver Plaza Dr. Nr. 102 in Vancouver, Washington

1630 West Poplar Street in Walla Walla, Washington

395 Zielweg in Morgantown, West Virginia

3575 Rib Mountain Drive in Wausau, Wisconsin

