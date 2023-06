CNN

—



Bebe Rexha wurde am Sonntag bei ihrem Konzert in New York City von der Bühne gestürzt, nachdem ihr jemand ein Mobiltelefon in den Kopf geworfen hatte.

Rexa packte ihr Gesicht und fiel auf die Knie, heißt es Video von dem Vorfall, den Konzertbesucher in den sozialen Medien teilten, während die Crew vom Rooftop am Pier 17 herbeieilte, um ihr zu helfen.

Rexha war auf ihrer „Best F’n Night of My Life“-Tour.

Ein Konzertbesucher schrieb auf Twitter über den Vorfall: „Das ist Bebe Rexha, die hier in NYC aus dem Konzertsaal gedrängt wird, nachdem jemand ihr Telefon weggeworfen und ihr ins Gesicht geschlagen hat, als sie die Bühne verließ.“ Wir hatten alle eine Menge Spaß und Bebe auch, wir hatten alle eine Menge Spaß, ich meine, wer würde das überhaupt tun??? Wir hoffen, dass es dir gut geht.“

Ein anderer sagte: „Absolut tolle Show, ruiniert durch einen Fan, der sein Handy auf @BebeRexha wirft. Hoffentlich geht es ihr danach gut.“

Absolut großartige Show, die von einem Fan ruiniert wurde, der sein Handy darauf wirft @BebeRexha hoffentlich geht es ihr danach gut pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) 19. Juni 2023

Unterstützer verteidigten die Sängerin und schrieben: „Bebe hat so viel BESSER verdient, als würdest du kommen.“ Wir lieben dich, Mädchen.“

Rexha hat weitere Konzertstopps in Philadelphia, Washington DC, Atlanta, Orlando und Houston.

Der Sänger hat den Vorfall noch nicht thematisiert. CNN hat Vertreter von Rexha um einen Kommentar gebeten.