Bear punktet als Canucks-Rallye, um Colorado Avalanche mit 4:3 zu überraschen

Ethan Bear erzielte acht Minuten vor Schluss ein Unentschieden, und die Vancouver Canucks schlugen am Mittwochabend die verletzungsgeplagten Colorado Avalanche mit 4:3.

Shelden Dries lag mit einem Tor im Rückstand und glich es für Vancouver vor Bear aus riss einen Schuss Pavel Francouz ging mit einem 4-gegen-4 vorbei, kurz nachdem Colorados Cale Makar zur Einmischung aufgerufen worden war.

Bo Horvat erzielte sein 16. Tor für die Canucks im Auftakt einer Drei-Spiele-Reise. Auch Ilya Mikheyev traf, und Spencer Martin stoppte in seinem ersten Spiel gegen sein ehemaliges Team 33 Schüsse.

Mikko Rantanen aus Colorado erzielte im ersten Drittel zwei Tore. Er ging, nachdem er im zweiten einen hohen Stock ins Gesicht geschlagen hatte, und kehrte dann im dritten zurück.

Makar traf auch für die Avs, die gegen Ende des ersten Drittels Zweitlinien-Center Evan Rodrigues durch eine Unterkörperverletzung verloren. Francouz stoppte 22 Schüsse.

Colorado hatte drei Mal in Folge gewonnen. Nach einem 32-5-4 zu Hause in der regulären Saison auf dem Weg zum Gewinn des Stanley Cups im Juni fiel die Avalanche in der Ball Arena auf 4-3-1.

1:03 vor Schluss gab es eine kurze Verzögerung, als die Fans, die bereits verärgert über den Störruf von Makar waren, Trümmer auf das Eis warfen, nachdem Colorado seinen fünften Elfmeter geschossen hatte.

Mit dem Spiel bei 2 unentschieden, Tyler Myers rammte seinen Stock in Rantanens Gesicht im zweiten verdient man einen doppelten Minderjährigen. Die Avs endeten mit einem 5-gegen-3, und Makar nahm einen Feed von Nathan MacKinnon (NHL-bester 22. Assist) und schoss ein Schuss aus dem linken Kreis mit 4:01 links.

Aber Dries klopfte früh in der dritten Periode einen losen Puck ein, um ihn zu binden.

Rantänen in einen Feed gesteckt von Devon Toews zum 1: 1 in der Mitte des ersten Drittels. Er erzielte sein 13. Tor einen Rebound nach Hause klopfen mit Dakota Joshua in der Box für High-Sticking um 17:44.

Es war das siebte Spiel in Folge, in dem die beste Powerplay-Einheit der Liga ein Tor erzielte.

Rodrigues ging danach mit einer Unterkörperverletzung direkt in die Umkleidekabine stürzt hart aufs Eis als er spät im ersten mit Kyle Burroughs gefesselt wurde.

Colorado hatte nach einem 3:0-Trip einen schlampigen Start.

Ein Turnover hinter dem Netz führte dazu, dass Elias Pettersson einen fand Öffne Michejew in den Schlitz und sein Handgelenksschuss in 21 Sekunden machte es 1-0. Es war das schnellste Straßentor für Vancouver, seit Henrik Sedin am 24. Oktober 2014 in Colorado 10 Sekunden erzielte.

NHL-DEBÜT

Oskar Olausson, Colorados Erstrunden-Pick 2021, wurde von den Minderjährigen einberufen und gab sein NHL-Debüt, als er mit Alex Newhook und Rodrigues in der zweiten Reihe lief. Martin Kaut wechselte in die vierte Reihe.

„Ein guter Skater, gute Offensivwaffen, ein guter Schuss“, sagte der 20-jährige Schwede, als er nach seinem Stil gefragt wurde.

NICHTS WERT

Artturi Lehkonen assistierte bei beiden Toren von Rantanen, um seine karrierelange Punkteserie auf acht Spiele auszudehnen. … Die Avs erinnerten sich auch an F Jayson Megna. … Avs D Samuel Girard (Unterkörper) kehrte nach sechs Spielen zurück. … Colorado D. Bowen Byram (Unterkörper) immer noch nicht skatet. … Canucks F Tanner Pearson (Hand) lief am Morgen Schlittschuh, verpasste aber sein sechstes Spiel in Folge. … der verletzte Avs-Kapitän Gabriel Landeskog (Knie-OP) 30 Jahre alt wurde.

ALS NÄCHSTES

Canucks: Besuchen Sie Vegas am Samstagabend.

Lawine: Am Freitag in Nashville.

Mike Cranston, The Associated Press

