Beamte in San Francisco wollen, dass Waymo und Cruise den Rollout von Robotaxi verlangsamen

Verkehrsbeamte in San Francisco wollen, dass Waymo und Cruise die Expansion ihrer Robotaxi-Dienste in der Stadt aufgrund von Sicherheitsbedenken verlangsamen, wie zuvor von NBC News berichtet wurde. In zwei Briefen an die California Public Utilities Commission (CPUC) sagen die Beamten der Verkehrsbehörde von San Francisco County, dass die Ausweitung beider Dienste „unangemessen“ ist, und verweisen auf die jüngsten Vorfälle, bei denen angehaltene fahrerlose Fahrzeuge den Verkehr blockierten und Rettungskräfte behinderten.

Das von GM unterstützte Unternehmen Cruise und das zu Alphabet gehörende Waymo sind derzeit die einzigen Unternehmen, die Passagieren in San Francisco fahrerlose Fahrten anbieten dürfen. Im Juni erhielt Cruise eine Genehmigung, für Fahrten in seinen autonomen Fahrzeugen (AV) zwischen 22:00 und 06:00 Uhr Gebühren zu erheben, während Waymo einige Monate später die Genehmigung erhielt, vollständig fahrerlose Fahrten anzubieten. Im Gegensatz zu Cruise kann Waymo immer noch keine Gebühren für fahrerlose Fahrten erheben, da noch auf eine zusätzliche Genehmigung der CPUC gewartet wird.

Jetzt, da beide Unternehmen ihre vollständig fahrerlosen Fahrzeuge seit mehreren Monaten auf den Straßen von San Francisco einsetzen, sehen wir allmählich die Reaktion der Fahrzeuge – oder deren Fehlen – auf komplexe Verkehrssituationen.

Im Juli blockierte eine Gruppe fahrerloser Cruise-Fahrzeuge stundenlang den Verkehr, nachdem die Autos aus unerklärlichen Gründen nicht mehr funktionierten, und im September ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Unterdessen verursachte ein fahrerloses Waymo-Fahrzeug einen Stau in San Francisco, nachdem es Anfang dieses Monats mitten auf einer Kreuzung angehalten hatte. Die National Highway Traffic Safety Administration leitete im vergangenen Dezember eine Untersuchung gegen Cruise wegen Bedenken ein, dass die Fahrzeuge den Verkehr blockieren und bei starkem Bremsen Auffahrunfälle verursachen könnten.

„Eine Reihe von begrenzten Bereitstellungen mit inkrementellen Erweiterungen – eher als unbegrenzte Autorisierungen – bieten den besten Weg zum öffentlichen Vertrauen in die Förderung der Automatisierung und des Branchenerfolgs in San Francisco und darüber hinaus“, heißt es in dem Brief.

Feuerwehrleute sagen, sie konnten ein Cruise-Fahrzeug nur daran hindern, über den Schlauch zu fahren, nachdem „sie eine Frontscheibe des Autos zerschmettert“ hatten

Stadtbeamte äußern jedoch auch Besorgnis darüber, wie fahrerlose Fahrzeuge mit Einsatzfahrzeugen umgehen. Im vergangenen April sagten Beamte, ein autonomes Cruise-Fahrzeug habe auf einer Fahrspur angehalten und „ein Hindernis für ein Fahrzeug der Feuerwehr von San Francisco auf dem Weg zu einem 3-Alarm-Feuer geschaffen“.

Monate später fuhr ein Cruise AV „über eine Feuerwache, die bei einer aktiven Brandstelle im Einsatz war“, und ein anderes Cruise-Fahrzeug tat Anfang dieses Monats fast dasselbe bei einer aktiven Brandbekämpfungsstelle. Feuerwehrleute sagen, sie konnten das Fahrzeug nur daran hindern, über den Schlauch zu fahren, nachdem „sie eine Frontscheibe des Autos zerschmettert“ hatten. Bei anderen Vorfällen rief Cruise bei drei verschiedenen Gelegenheiten die Notrufnummer 911 wegen „nicht reagierender“ Passagiere an, nur damit die Rettungsdienste eintrafen und feststellten, dass der Fahrer gerade eingeschlafen war.

„Die Sicherheitsbilanz von Cruise wird öffentlich gemeldet und umfasst das Fahren von Millionen von Kilometern in einer äußerst komplexen städtischen Umgebung ohne lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfälle“, sagt Cruise-Sprecher Aaron Mclear Der Rand.

Die San Francisco Transportation Authority unterstützt zwar den Ausbau der fahrerlosen Technologie, wünscht sich aber mehr Transparenz und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen. Beamte sagen, dass Unternehmen verpflichtet werden sollten, mehr Daten über die Leistung der Fahrzeuge zu sammeln, einschließlich der Frage, wie oft und wie lange ihre fahrerlosen Fahrzeuge den Verkehr blockieren. Es will AV-Unternehmen auch daran hindern, während der Hauptreisezeiten auf den „Kernstraßen der Innenstadt“ von San Francisco zu operieren, bis sie nachweisen, dass sie „ohne erhebliche Unterbrechung des Straßenbetriebs und der Transitdienste“ durchgehend operieren können.

Trotzdem möchte Cruise seinen kostenpflichtigen Robotaxi-Service in San Francisco rund um die Uhr betreiben. Während das Unternehmen im Dezember die Genehmigung des kalifornischen Kraftfahrzeugministeriums erhielt, wartet es immer noch auf grünes Licht von CPUC. Beide Unternehmen bieten bereits Fahrten in Phoenix, Arizona an, und Cruise brachte seinen Robotaxi-Service auch nach Austin, Texas.