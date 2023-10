TOKIO (AP) – Der Betreiber des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi sagte, die Einleitung der zweiten Charge behandelten radioaktiven Abwassers ins Meer sei wie geplant am Montag beendet worden, und Beamte der Internationalen Atomenergiebehörde seien seitdem zu ihrer ersten Sicherheits- und Überwachungsmission in Japan Die Veröffentlichung begann vor zwei Monaten und besagte, dass „keine Probleme“ beobachtet wurden.

Fukushima Daiichi begann am 24. August mit der Einleitung von behandeltem und verdünntem radioaktivem Abwasser ins Meer. Der Betreiber, Tokyo Electric Power Company Holdings, sagte, die Einleitung einer zweiten, 7.800 Tonnen schweren Charge behandelten Abwassers sei abgeschlossen und die Ergebnisse der täglichen Meerwasserproben seien vollständig Einhaltung von Sicherheitsstandards.

Ein Beben der Stärke 9,0 am 11. März 2011 löste einen gewaltigen Tsunami aus, der die Stromversorgung und Kühlsysteme des Kraftwerks zerstörte, wodurch drei Reaktoren schmolzen und große Mengen Strahlung ausspuckten. Hochkontaminiertes Kühlwasser aus den beschädigten Reaktoren ist kontinuierlich in die Keller der Gebäude eingedrungen und hat sich mit dem Grundwasser vermischt.

Die Freisetzung von behandeltem Abwasser wird voraussichtlich noch Jahrzehnte andauern. Es wurde von Fischereiverbänden und Nachbarländern, darunter Südkorea, heftig abgelehnt, wo Hunderte von Menschen protestiert haben. China verbot am Tag der Freigabe sämtliche Importe japanischer Meeresfrüchte, was den japanischen Meeresfrüchteproduzenten, -verarbeitern und -exporteuren schweren Schaden zufügte. Russland hat sich kürzlich den Handelsbeschränkungen Chinas angeschlossen.

„Ich würde sagen, dass die ersten beiden Veröffentlichungsreihen gut gelaufen sind. Es wurden keine Probleme beobachtet“, sagte Lydie Evrard, stellvertretende Generaldirektorin der IAEA und Leiterin der Abteilung für nukleare Sicherheit und Gefahrenabwehr, auf einer Pressekonferenz in Tokio.

Evrard, deren Besuch im Anschluss an eine Meeresprobenahmemission eines anderen IAEA-Teams erfolgte, zu dem Wissenschaftler aus China, Südkorea und Kanada gehörten, sagte, dass alle Teilnehmer dieser Mission ihre Ansicht teilten.

Sie sagte, China sei seit Beginn der Überprüfung, die vor zwei Jahren begann, an der Sicherheits-Task Force der IAEA beteiligt und habe sich an Bestätigungsaktivitäten beteiligt, darunter auch an der Probenahmemission letzte Woche.

IAEA-Beamte sagten bei der Mission letzte Woche, dass die Einbeziehung von Beobachtern aus mehreren Nationen wichtig für die Transparenz und das Vertrauen in Japans Laborarbeit und Analysen sei.

Evrard sagte, sie habe am Freitag Fukushima Daiichi besucht, um aus erster Hand zu sehen, wie die Entladung durchgeführt wurde.

Während ihres Besuchs werden die IAEA-Task Force und japanische Beamte voraussichtlich die Sicherheit der laufenden Entladung und ihre zukünftigen Missionspläne besprechen. Ein Bericht wird für Ende des Jahres erwartet. Sie sagte, der Entlassungsplan werde mit neuen Erkenntnissen und Daten aktualisiert, die in den letzten zwei Monaten gesammelt wurden.

Die IAEA kam im Juli auf der Grundlage ihrer zweijährigen Überprüfung des Abwasserfreisetzungsplans von TEPCO zu dem Schluss, dass dieser, wenn er wie geplant durchgeführt wird, vernachlässigbare Auswirkungen auf die Umwelt, das Meeresleben und die menschliche Gesundheit haben wird.

Die japanische Regierung und TEPCO sagen, dass die Einleitung unvermeidbar sei, da die Abwassertanks im Werk nächstes Jahr voll sein werden. Sie sagen, dass das von der beschädigten Anlage produzierte Wasser aufbereitet wird, um die Radioaktivität auf ein sicheres Maß zu reduzieren, und dann mit großen Mengen Meerwasser verdünnt wird, um es viel sicherer als internationale Standards zu machen.

TEPCO hat angekündigt, bis Ende März 2024 31.200 Tonnen aufbereitetes Wasser freizugeben, wodurch aufgrund der anhaltenden Abwasserproduktion im Werk nur 10 von 1.000 Tanks geleert würden.

