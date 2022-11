Beamte beschreiben eine chaotische Szene, nachdem ein SUV durch den Apple Store in Massachusetts gefahren war und einen Toten und mindestens 19 Verletzte zurückließ

CNN

—



Ersthelfer beschrieben am Montag eine chaotische Szene, nachdem ein SUV durch das Fenster eines belebten Apple-Geschäfts in Hingham, Massachusetts, gekracht war und einen Mann getötet und mindestens 19 weitere verletzt hatte, sagen die Behörden.

Die Notdienste reagierten nach zahlreichen Notrufen um 10:45 Uhr auf die Derby Street Shops, sagte der Bezirksstaatsanwalt von Plymouth County, Tim Cruz.

Ein dunkler SUV raste mit unbestimmter Geschwindigkeit durch das Schaufenster des Ladens und traf mehrere Personen, sagte Cruz.

„Bei der Ankunft fanden Ersthelfer Mitarbeiter und andere Umstehende, die mehreren Opfern, die dringend Hilfe benötigen, Erste Hilfe leisteten“, sagte sein Büro in einer Pressemitteilung.

Steve Murphy, Feuerwehrchef von Hingham, sagte am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz, dass die Einsatzkräfte „vor dem Laden und im Laden verletzte Patienten gefunden hätten, darunter einige Patienten, die vom Fahrzeug an die Wand gedrückt wurden. Sieben Feuerwehrfahrzeuge und 14 Krankenwagen nahmen teil, sagte er.

Die Polizei identifizierte Kevin Bradley, 65, aus New Jersey, als am Tatort gestorben, sagte Cruz.

Er stellte fest, dass die Untersuchung des Absturzes aktiv und im Gange sei.

„Bezüglich des Betreibers des Kraftfahrzeugs prüfen wir das. In Bezug auf den Status des Kraftfahrzeugs untersuchen wir das“, sagte Cruz am Montagnachmittag. Der Fahrer des Fahrzeugs sei noch nicht ins Krankenhaus gebracht worden, sagte Cruz: „Er ist gerade bei Polizisten.“

Der Ersthelfer Dr. William Tollefsen vom South Shore Hospital in Weymouth beschrieb, wie er während der Triage ein Restaurant in der Nähe des Apple Store benutzte, um die Menschen vor der Kälte zu schützen. Zu den Verletzten gehörten Menschen mit Kopfverletzungen und verstümmelten Gliedmaßen, sagte er.

Der Leiter der Traumaabteilung von South Shore, Dr. Christopher Burns, sagte, das Krankenhaus behandle Patienten mit lebensbedrohlichen und gliedmaßenbedrohlichen Verletzungen, von denen einige am Montagnachmittag noch auf eine Operation warteten.

Das South Shore Hospital behandelte am Montagabend 17 Patienten des Absturzes, teilte das Büro der Staatsanwaltschaft CNN in einer E-Mail mit. Zwei weitere Verletzte, die ursprünglich nach South Shore gebracht wurden, wurden in Krankenhäuser in Boston gebracht.

Die Namen der Verletzten werden erst veröffentlicht, nachdem die Familienangehörigen benachrichtigt wurden, sagten Beamte.

Das Brigham and Women’s Hospital in Boston sagte, es habe zwei Patienten aufgenommen, und das Boston Medical Center teilte CNN mit, es habe drei Patienten aufgenommen.

Es ist unklar, ob das Brigham and Women’s und das Boston Medical Center Patienten, die zu ihnen verlegt wurden, in ihre Zahlen einbeziehen.

Apple veröffentlichte am Montag eine Erklärung, in der es heißt: „Unsere Herzen gehen an unsere Teammitglieder und Kunden, die verletzt wurden, und an alle, die von diesem schrecklichen Vorfall betroffen waren.“

„Wir sind am Boden zerstört von den schockierenden Ereignissen in der Apple Derby Street heute und dem tragischen Verlust eines Profis, der vor Ort war, um die jüngsten Bauarbeiten im Geschäft zu unterstützen“, heißt es in der Erklärung des Unternehmens. „Wir tun alles, was wir können, um unsere Teammitglieder und Kunden in dieser sehr schwierigen Zeit zu unterstützen.“

Laut der Apple-Website ist der Standort in Derby Street derzeit geschlossen.

„Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, während dieses Geschäft geschlossen ist“, heißt es auf der Website. „Bis wir wieder öffnen können, ziehen Sie bitte die Nutzung unserer Online-Dienste in Betracht.“

Der Apple Store mit seiner großen Glasfront befindet sich in der hinteren Ecke der gehobenen Derby Street Shops. Der Eingang des Geschäfts liegt gegenüber einem großen Parkplatz, der täglich von Hunderten von Besuchern durchfahren wird.

Das Einkaufsviertel ist während der Ferienzeit besonders belebt, da der Apple Store und die umliegenden Restaurants und Geschäfte zu dieser Jahreszeit große Menschenmengen anziehen.

Hingham liegt etwa 20 Meilen südöstlich von Boston.