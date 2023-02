We hebben deze producten onafhankelijk geselecteerd omdat we er dol op zijn en we denken dat je ze misschien leuk vindt voor deze prijzen. E! heeft gelieerde relaties, dus we kunnen een commissie krijgen als u iets koopt via onze links. Items worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie.

Gemaakt door Jasmijn Foster, Be Rooted is een merk voor schrijfwaren en woonaccessoires dat bewijst hoeveel representatie ertoe doet. Het merk maakt tijdschriften, planners, huishoudelijke artikelen, bureaudecoraties en benodigdheden en meer, die allemaal prachtig zijn ontworpen met motiverende citaten en inclusieve afbeeldingen die gekleurde vrouwen vieren. En de recensies over hun producten zijn echt ontroerend.

Een klant van Be Rooted deelt: “Ik heb dit meegenomen voor een collega. Ze vond het geweldig! Ze vond het geweldig om iemand te zien met haar huidskleur op zo’n elegante manier tentoongesteld. Ze was zelfs nog meer onder de indruk toen ik deelde dat het een zwarte was eigen bedrijf. Ze is van plan meer items te kopen. Ik zal ook meer items kopen. “

Door hun inclusieve ontwerpen is Be Rooted een feestruimte voor vrouwen van kleur en dient het als een herinnering om je innerlijke zelf en cultuur te omarmen. Scroll naar beneden en koop een aantal ongelooflijke, versterkende Be Rooted essentials.