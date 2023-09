VOLLEYBALL

St. Bede 2, Earlville 0: Aubree Acincius hatte 19 Assists und zwei Asse, als die Bruins am Mittwoch in einem Nichtkonferenzspiel in Peru mit 25:18, 25:21 gewannen.

Ali Bosnich hatte sechs Kills und einen Block, Ashlyn Ehm hatte fünf Kills und zwei Blocks und Ella Hermes fügte 12 Digs für St. Bede hinzu.

Bureau Valley 2, Halle 0: The Storm gewann am Mittwoch in Manlius in zwei Sätzen ein Spiel der Three Rivers Conference East Division.

Bureau Valley verbesserte sich in der Konferenz auf 5:1.

Bureau Valley 2, Mendota 1: Kate Salisbury verzeichnete am Dienstag ihren 1.000sten Assist in ihrer Karriere, als die Storm in einem Three Rivers Conference-Spiel in Manlius mit 14:25, 25:23, 25:14 gewannen.

Erie-Prophetstown 2, Princeton 1: Die Tigresses gewannen am Dienstag den ersten Satz, verloren aber letztlich mit 13:25, 25:12, 25:19 in einem Crossover der Three Rivers Conference in Princeton.

Caroline Keutzer hatte sechs Kills und fünf Digs für Princeton (10-10-1), während Natasha Faber-Fox 15 Assists und vier Digs hatte.

Newark 2, DePue 0: Die Little Giants verloren am Dienstag in einem Spiel der Little Ten Conference in Newark mit 25:2, 25:6.

Earlville 2, DePue 0: Hannah Pfaff hatte 11 Punkte, fünf Asse und drei Kills, um die Red Raiders zu einem 25:13, 25:7-Sieg in einem Spiel der Little Ten Conference am Donnerstag in DePue zu führen.

JUNGENGOLF

Halle 179, Fieldcrest 187: Jacob Diaz schoss einen 41er, um sich die Auszeichnung als Medaillengewinner zu sichern und den Red Devils am Mittwoch auf dem Spring Creek Golf Course in Spring Valley zu einem Sieg außerhalb der Konferenz zu verhelfen.

Landen Plym (42), Noah Plym (45) und Joseph Perez (51) rundeten das Ergebnis für Hall ab.

MÄDCHEN-GOLF

Im Spring Valley: Erin Dove warf einen 52er und verhalf den Bruins am Dienstag auf dem Spring Creek Golf Course zu einem Sieg in einem Dreiecksturnier.

St. Bede warf eine 231 und schlug damit Hinckley-Big Rock (234) und Bureau Valley (261).

Ebenfalls für die Bruins punkteten Anna Cyrocki (53), Aleah Espal (60) und Bella Hagenbuch (66).

Michaela Neder führte den Storm mit einer 56 an, während Rashida Martin (63), Katrina Wahl (65) und Abby Wall (73) die Punktzahlen von BV abrundeten.

In Princeton: Addie Hecht warf eine 47, als Princeton am Dienstag in einem Dreiecksturnier auf dem Wyaton Hills Golf Course Zweiter wurde.

Seneca gewann mit einem 205, Princeton mit einem 218 und La Salle-Peru mit einem 252.

Reese Reviglio und Morgan Foes hatten jeweils eine 55 für die Tigresses, während Ava Morton eine 61 hatte.

Allie Thome führte die Cavaliers mit einer 52 an, während Delani Duggan eine 60, Sophia Chiu eine 61 und Makenna Zimmer eine 78 hatte.

COED CROSS COUNTRY

In Mendota: Anthony Kelson lief die 2,96-Meilen-Strecke in 17:44 und gewann am Dienstag am Lake Mendota mit 30 Sekunden Vorsprung.

Augustus Swanson aus Princeton wurde mit 18:14 Zweiter, Eri Martinez-Prado von Hall (18:25) wurde Vierter und Dawson Lambert (20:30) aus Princeton wurde Fünfter.

Jhett Cowser von Amboy Co-op (21:14) wurde Achter.

Bei den Mädchen belegten Ruby Acker (22:24) und Alexandra Waca (23:57) aus Princeton den Doppelsieg, während Samantha Nauman (25:59), Addison Pertell (26:29) und Anna Carlson (26:55) aus Amboy kamen ) rundete die Top 5 ab.

Evelyn Castelan von Hall (28:46) wurde Neunte.

In Oregon: Greyson Marincic aus St. Bede lief die 3,1-Meilen-Strecke in 21:16,59 und belegte am Mittwoch im Oregon Park West den 11. Platz bei einem Treffen mit sieben Schulen.

Bei den Mädchen belegte Sierah Shaver aus St. Bede in 28:21,4 den 15. Platz.

Bei Kewanee: Adrian Gallardo vom Bureau Valley belegte bei einem Wettkampf auf dem Baker Park Golf Course in 19:37 den dritten Platz.

Teamkollege Alexander Gallardo wurde in 20:06 Fünfter.

Bei den Mädchen belegte Leah House von BV in 31:02 den 14. Platz.

In Granville: Fieldcrest hatte die männlichen und weiblichen Sieger in einem dreieckigen Donnerstag im Putnam County.

Caleb Krischel gewann das 2,96-Meilen-Rennen der Jungen in 16:20, während Eri Martinez-Prado von Hall in 16:35 den zweiten Platz belegte und Brayden Zungia aus Putnam County in 18:41 Dritter wurde.

Bei den Mädchen waren die Knights die fünf besten Läuferinnen, angeführt von Clare Phillips mit einer Siegerleistung von 20:40.

MÄDCHEN-TENNIS

St. Bede 3, Streator 2: Die Bruins haben das Einzel gewonnen und sich am Mittwoch in Streator einen Sieg gesichert.

Ella Englehaupt gewann mit 6:3, 6:0 im Einzel Nr. 1, während Georgina Guo mit 6:3, 6:1 im Einzel Nr. 2 siegte.

Rubi De La Torre und Emma Smudzinski holten sich einen 7:5, 6:7, 10:8 Sieg im Doppel Nr. 2 für St. Bede.

Pontiac 4, St. Bede 1: Rubi DeLaTorre und Emma Smudzinski gewannen am Dienstag mit 7:5, 6:3 im Doppel Nr. 2 den einzigen Sieg der Bruins bei einer Niederlage gegen die Indians in Peru.

Dixon 4, Princeton 1: Nora Schneider und Caitlin Meyer gewannen mit 6:4, 6:2 im Nr. 1-Doppel den einzigen Sieg der Tigresses am Dienstag gegen die Duchesses in Princeton.

JUNGENFUSSBALL

Mendota 7, Princeton 0: Cesar Casas und Sebastian Carlos erzielten jeweils zwei Tore und führten die Trojans am Dienstag in Princeton zu einem Sieg.

Johan Cortez erzielte ein Tor und einen Assist für Mendota (14-0-1), während David Casas und Mauricio Salinas jeweils ein Tor erzielten.

Oregon 3, DePue-Hall 0: Die Little Giants blieben aufgrund einer Niederlage außerhalb der Konferenz am Mittwoch in Oregon von der Anzeigetafel fern.

Kulturelle En