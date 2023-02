BC hat keine „rote Linie“, um Gesundheitsgespräche mit der Bundesregierung zu führen, sagt Premierminister

Während Kanadas Premierminister darauf bestehen, dass sie 35 Prozent ihrer Finanzierungskosten für das Gesundheitswesen von der Bundesregierung decken müssen, signalisiert der Premierminister von British Columbia, dass er bereit sein könnte, diese „rote Linie“ beim Treffen mit dem Premierminister am kommenden Dienstag in Ottawa zu überschreiten Justin Trudeau.

„Aus BC-Perspektive gehen wir keine roten Linien, keine Vorbedingungen ein“, sagte Premier David Eby in einem Interview mit CBC Radio Das Haus Samstag ausgestrahlt.

„Zeigen Sie uns, was Ihr bestes Angebot ist, und lassen Sie uns diese Diskussion am Tisch führen. Das haben die Ministerpräsidenten gesagt – lassen Sie uns am Tisch sitzen und diesen Deal zusammenbringen.“

Eby machte diese Kommentare kurz nach dem Treffen mit Trudeau am Mittwoch; Er und der Premierminister diskutierten eine Vielzahl von Themen, darunter bezahlbarer Wohnraum und wirtschaftliche Fragen. Eby sagte, er ermutige Trudeau, in den kommenden Gesprächen mit den Premierministern über das Gesundheitswesen „kreativ“ zu sein.

„Wenn die Bundesregierung ein vernünftiges Angebot auf den Tisch legt, wird sie keine Herausforderung haben, eine Zustimmung der Länder zu erhalten“, sagte er.

Letzte Woche, am Ende einer Kabinettsklausur in Hamilton, sagte Trudeau, die Bundesregierung sei bereit, den Provinzen „einen angemessenen Geldbetrag“ anzubieten.

Ministerpräsidenten haben die Bundesregierung seit langem aufgefordert, ihren Anteil an der Finanzierung des Gesundheitswesens von 22 Prozent auf 35 Prozent dessen zu erhöhen, was die Provinzen derzeit ausgeben.

Die Bundesregierung hat mit dieser Zahl von 22 Prozent argumentiert und erklärt, sie berücksichtige nicht die Übertragung von Steuerpunkten der Bundesregierung von 1977 an die Provinzen zur Finanzierung von Sozialprogrammen.

Ein großes Geschäft, mehrere kleinere

Von der Bundesregierung wird erwartet, dass sie sowohl eine umfassende Einigung mit allen Provinzen und Territorien zur Gesundheitsfinanzierung anstrebt als auch individuelle Abkommen ausarbeitet, um den besonderen Bedürfnissen der einzelnen Provinzen Rechnung zu tragen.

Psychische Gesundheit und Suchthilfe, Langzeitpflege und häusliche Pflege sind die Prioritäten von British Columbia, sagte Eby.

Trotz der jüngsten optimistischen Äußerungen aller Parteien über die Gesundheitsgespräche hat Trudeau angedeutet, dass während des Treffens am 7. Februar tatsächlich keine Vereinbarungen unterzeichnet werden.

„Es wird darum gehen, die sehr direkte harte Arbeit der bilateralen Vereinbarungen zu beginnen [will] mit jeder Provinz passieren“, sagte er.

NDP-Führer Jagmeet Singh hat Trudeau aufgefordert, gegen die zunehmende Präsenz des Privatsektors im kanadischen Gesundheitswesen vorzugehen.

UHR | Singh wirft Trudeau „Flip-Flop“ im Gesundheitswesen vor: Singh wirft Trudeau einen „Flip-Flop“ bei der Privatisierung des Gesundheitswesens in Ontario vor Während der ersten Frageperiode des Jahres ging NDP-Vorsitzender Jagmeet Singh Premierminister Justin Trudeau nach, weil er Ontarios jüngste Schritte im Gesundheitswesen als „Innovation“ bezeichnet hatte.

Das kanadische Gesundheitsgesetz gibt der Regierung die Befugnis, die gewinnorientierte Gesundheitsversorgung anzufechten, sagte Singh.

„Es sollte regelmäßiger und aggressiver eingesetzt werden, um die öffentliche Gesundheitsversorgung zu schützen“, sagte Singh gegenüber Reportern auf dem Parliament Hill.

Experten für Gesundheitspolitik haben jedoch festgestellt, dass das kanadische Gesundheitsgesetz keine Beschränkungen für die private Entbindung innerhalb der öffentlichen Gesundheitssysteme enthält – wie beispielsweise die Bemühungen Ontarios, mehr Operationen durch Privatkliniken durchführen zu lassen, die aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden.

Trotz der jüngsten Spannungen zwischen der Bundesregierung und Alberta bestätigt das Büro von Premierministerin Danielle Smith, dass sie an den Gesprächen am 7. Februar teilnehmen wird.