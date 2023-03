De voormalige aanvoerder van het Engelse voetbal en BBC-presentator Gary Lineker is tijdelijk uit de lucht gehaald, zei de openbare omroep vrijdag, nadat zijn kritiek op het nieuwe migratiebeleid van het Verenigd Koninkrijk tot ruzie met zijn werkgever leidde.

“De BBC heeft besloten dat hij stopt met presenteren Wedstrijd van de dag totdat we een overeengekomen en duidelijk standpunt hebben over zijn gebruik van sociale media”, aldus de omroep in een verklaring.

Wat zei Lineker?

Lineker ging dinsdag naar Twitter om kritiek te uiten op het nieuwe beleid van de Britse regering om asiel te weigeren aan migranten die in kleine bootjes aankomen en ze uit te zetten naar hun thuisland of zogenaamde veilige derde landen.

Lineker deelde een video van minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman die over de wet sprak en voegde eraan toe: “Mijn hemel, dit is meer dan verschrikkelijk”.

In een reactie op een andere gebruiker beschreef hij de maatregel verder als “een onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen” en vergeleek hij de bewoordingen ervan met het Duitsland uit het nazi-tijdperk.

Het beleid is ook veroordeeld door oppositiepartijen, liefdadigheidsinstellingen en de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties vanwege de impact op echte vluchtelingen.

Lineker stond al sinds zijn speeltijd bekend als politiek geëngageerd, maar hij is de laatste jaren waarschijnlijk meer uitgesproken geworden op sociale media. Hij heeft in het verleden bij verschillende soortgelijke gelegenheden kritiek gekregen van enkele waarnemers in het VK – die beweren dat hij geen politieke vooringenomenheid mag tonen als BBC-sportpresentator.

“We hebben nooit gezegd dat Gary een meningsvrije zone moet zijn, of dat hij geen mening mag hebben over kwesties die voor hem belangrijk zijn, maar we hebben wel gezegd dat hij verre moet blijven van het kiezen van partij in partijpolitieke kwesties of politieke kwesties.” controverses’, zei de BBC in haar verklaring.

Lineker’s is ook een begrip in Duitsland vanwege zijn kwinkslag nadat Engeland verloor van West-Duitsland in de halve finale van het WK 1990 dat ‘voetbal een eenvoudig spel is’. Tweeëntwintig man jagen 90 minuten achter een bal aan en uiteindelijk winnen de Duitsers altijd.’ Het is misschien niet verwonderlijk dat deze quote aansloeg. Afbeelding: David Davies/empics/foto alliantie

Wedstrijd van de dag presentatoren stappen terug

Lineker, die heeft gehost Wedstrijd van de dag voor meer dan 20 jaar, zal off-air zijn wanneer de show op zaterdag wordt uitgezonden.

De show, die sinds 1964 wordt uitgezonden, is een verzameling uitgebreide hoogtepunten van de Premier League-wedstrijden in het weekend, meestal inclusief studio-analyse onder leiding van Lineker.

Nadat verschillende van de vaste studiopresentatoren van de show, waaronder Ian Wright, Alan Shearer, Jermaine Jenas en Micah Richards, zeiden dat ze niet in de show zouden verschijnen zonder Lineker, zei de BBC dat de zaterdageditie van Wedstrijd van de dag zou zich in plaats daarvan “focussen op wedstrijdactie zonder studiopresentatie of kennis.”

Kort daarna zeiden alle zes de geplande wedstrijdcommentatoren van de show dat ze ook buiten de uitzending van zaterdag zouden blijven. Ze adviseerden de BBC om in plaats daarvan World Feed-commentaar te gebruiken in plaats van hun eigen play-by-play-bellers.

Braverman: ‘Flippant’ nazi-vergelijking verminderde de tragedie van de Holocaust

Braverman verscheen op BBC’s Political Thinking-podcast, die vrijdag werd uitgebracht, en werd gevraagd naar de gebeurtenissen van de week en Lineker’s opmerkingen.

Braverman, wiens echtgenoot joods is, zei dat Lineker een grens overschreed toen ze zei dat haar taalgebruik over deze kwestie “niet verschilde van dat van het Duitsland van de jaren dertig”.

“De familie van mijn man voelt eigenlijk heel sterk de impact van de Holocaust. Het weggooien van dat soort luchthartige analogieën vermindert de onuitsprekelijke tragedie die veel mensen hebben doorgemaakt”, zei Braverman, met het argument: “En ik denk niet dat er iets gebeurt in het VK kan tegenwoordig in de buurt komen van wat er in de Holocaust is gebeurd. Dus ik vind het een luie en nutteloze vergelijking om te maken. ”

Dit volgde op de kwestie die deze week verschillende keren in het Lagerhuis aan de orde werd gesteld, meestal door conservatieve parlementsleden.

De vertrekkende eerste minister van Schotland, Nicola Sturgeon, noemde de beslissing van de BBC ‘onverdedigbaar’.

En de Labour-partij van de oppositie gaf een verklaring af waarin ze het besluit “laf” en “een aanval op de vrijheid van meningsuiting ondanks politieke druk” noemde en concludeerde: “BBC zou moeten heroverwegen.”

Het ministerie van Cultuur, Media en Sport zei ondertussen: “Individuele gevallen zijn een zaak voor de BBC.”

Lineker onder BBC’s meest herkenbare gezichten wereldwijd

Lineker wordt beschouwd als de best betaalde presentator van de BBC met een jaarsalaris van maximaal £ 1,35 miljoen ($ 1,62 miljoen) voor hosting Wedstrijd van de dag en andere voetbalverslaggeving

De voormalige speler van Barcelona en Tottenham Hotspur was een begrip voordat hij kort na zijn pensionering de teugels van de belangrijkste voetbalshow van het land overnam. Hij is nu al tientallen jaren een nietje op Britse schermen op zaterdagavond.

Lineker heeft vluchtelingen in zijn huis opgevangen en heeft in het verleden vocale kritiek geuit op de behandeling van asielzoekers door de regering.

Hij heeft zich de afgelopen jaren ook uitgebreid naar andere interesses, onder meer als eigenaar van het Goalhanger-podcastnetwerk.

zc/msh (Reuters, AFP, AP)