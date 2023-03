CNN

Gary Lineker zal een stap terug doen van de presentatie van “Match of the Day”, de iconische Britse voetbalshow, na controverse over een tweet die hij eerder deze week schreef, maakte de BBC vrijdag bekend.

Op dinsdag tweette Lineker “Mijn hemel, dit is meer dan verschrikkelijk” bij een video die op Twitter was geplaatst door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken waarin het asielzoekersbeleid van de regering werd aangekondigd.

Daarna schreef hij verder: “Er is geen enorme toestroom. We nemen veel minder vluchtelingen op dan andere grote Europese landen. Dit is gewoon een onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet veel verschilt van die van Duitsland in de jaren 30, en ik ben niet in orde?

Een verklaring van de BBC zei dat de beslissing voor Lineker om terug te treden het gevolg was van “uitgebreide discussies” met de voormalige Engelse international en zijn team.

“We hebben gezegd dat we zijn recente sociale media-activiteit beschouwen als een schending van onze richtlijnen”, aldus de verklaring.

“De BBC heeft besloten dat hij een stap terug zal doen met het presenteren van Match of the Day totdat we een overeengekomen en duidelijk standpunt hebben over zijn gebruik van sociale media.

“Als het gaat om het leiden van onze voetbal- en sportverslaggeving, is Gary ongeëvenaard. We hebben nooit gezegd dat Gary een meningsvrije zone zou moeten zijn, of dat hij geen mening mag hebben over kwesties die voor hem belangrijk zijn, maar we hebben wel gezegd dat hij verre moet blijven van partijpolitieke kwesties of politieke controverses. ”

Het besluit heeft online tot veel reacties geleid.

Ian Wright, een voormalig international van Engeland die samen met Lineker in “Match of the Day” verschijnt, zei dat hij zaterdag niet in de show zal verschijnen als reactie op het besluit van de BBC.

“Iedereen weet wat Match of the Day voor mij betekent, maar ik heb de BBC verteld dat ik het morgen niet zal doen. Solidariteit’, twitterde Wright.

Ondertussen twitterde Dan Walker, een voormalig BBC Breakfast- en Football Focus-presentator: “Ik zat altijd in voor Gary Lineker op MOTD … ik weet niet zeker of ik er dit weekend zin in zou hebben. Wat een puinhoop!”

Het team van Lineker weigerde commentaar te geven op de BBC-verklaring toen CNN contact opnam.