LONDEN – De programmaschema’s van de BBC werden zondag opnieuw getroffen, omdat uitzendbureaus er niet in slaagden de gevolgen van een geschil over de onpartijdigheidsnormen te verzachten.

Jeremy Hunt, de Britse minister van Financiën, zei zondag dat hij het “grondig” oneens was met de opmerkingen van stervoetballer Gary Lineker, die uit de lucht werd gehaald vanwege recente opmerkingen tegen wat hij het “onmetelijk wrede immigratiebeleid” van de regering noemde.

De berichtgeving van de omroep over de Women’s Super League op zondag werd verminderd zonder pre-match presentatie. De BBC meldde dat het Match of the Day 2-programma op zondag het gereduceerde formaat van zaterdag zal herhalen zonder presentatoren, experts of commentaar.

De berichtgeving is geraakt door een boycot van een groep hosts en co-hosts die het niet eens waren met het besluit van de BBC om Lineker te schorsen.

BBC-directeur-generaal Tim Davie verontschuldigde zich voor de storing tijdens het weekend en hield vol dat de omroep “heel hard werkte om de situatie op te lossen”. Hij zei dat hij Lineker ‘weer in de lucht’ wilde krijgen.

Te midden van beschuldigingen van de oppositiepartij Labour dat de BBC “zwichtte” voor de eisen van leden van de Conservatieve Partij, legde premier Rishi Sunak zaterdagavond een verklaring af waarin hij erop aandrong dat de Britse regering zich niet zou bemoeien.



“Gary Lineker was een geweldige voetballer en een getalenteerde presentator. Ik hoop dat de huidige situatie tussen Gary Lineker en de BBC tijdig kan worden opgelost, maar het is terecht een zaak voor hen, niet voor de regering”, aldus de verklaring.

Maar op zondagochtend vertelde Hunt aan Sky News dat “het vertrouwen van de mensen in de onpartijdigheid van de BBC” moet worden “hersteld”.

“De reden dat het een geweldige nationale instelling is die we allemaal zo koesteren, is omdat het wordt gerespecteerd vanwege zijn onpartijdigheid”, zei hij.