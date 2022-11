BBC Qatar World Cup Eröffnung im krassen Gegensatz zu FOX

Wenn Sie die BBC-Eröffnung der Katar-Weltmeisterschaft verpasst haben, die im Vereinigten Königreich ausgestrahlt wurde, ist es wichtig, sie anzusehen. Ob Sie ein Fußballfan sind oder nicht, es zeigt, was passiert, wenn Sie keinen Nationalstaat haben, der die Berichterstattung eines Fernsehsenders sponsert.

Wie Sie vielleicht wissen, wurde der Hintergrund der Weltmeisterschaft 2022 in Katar kontrovers diskutiert.

Viele der Geschichten vor dem Auftakt zwischen Katar und Ecuador haben sich auf den Tod von Wanderarbeitern und die Rechte von LGBTQ+ konzentriert.

Daher war es interessant, vor Beginn des mit Spannung erwarteten Turniers die Kontrastierung der Berichterstattung zwischen verschiedenen Sendern zu beobachten.

BBC Einführungsberichterstattung

Die Eröffnungsworte von Moderator Gary Lineker für die BBC sprachen sofort die Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte in der Golfnation an.

Der ehemalige englische Stürmer und Gastgeber der BBC brachte es direkt auf den Punkt und bezeichnete das Turnier als das umstrittenste der letzten Zeit.

Er sagte: „Seit sich die FIFA 2010 für Katar entschieden hat, steht die kleinste Nation, die den größten Fußballwettbewerb ausrichtet, vor großen Fragen.“

Lineker war auf dem Punkt, da es bei Katars Bewerbung um die Weltmeisterschaft zahlreiche Korruptionsvorwürfe gab.

Außerdem ist Homosexualität verboten, während Frauenrechte ebenfalls im Rampenlicht stehen. Der BBC-Experte sagte: „Vor diesem Hintergrund gibt es hier ein Turnier zu spielen, das auf der ganzen Welt gesehen und genossen werden wird. Bleiben Sie beim Fußball, sagen Sie FIFA, das werden wir zumindest für ein paar Minuten tun.

BBC eröffnet Qatar World Cup anders als FOX Sports

Die Eröffnung durch die BBC, die dem in Katar ausgetragenen Turnier einen wichtigen Kontext hinzufügte, stand in krassem Gegensatz zu FOX Sports. So lobte beispielsweise FOX Sports die Organisatoren für die Ausrichtung der allerersten Weltmeisterschaft in einem Land des Nahen Ostens.

Der folgende Clip ist nur ein kleiner Einblick in die ekelerregende Art und Weise, wie FOX Sports nur die positiven Aspekte der Nation Katar erwähnte, sich aber weigerte, über die Kontroversen zu sprechen.

Der Rivale von FOX Sports, Telemundo Deportes, war in seiner Berichterstattung sehr ehrlich und transparent. So sehr, dass wir der Meinung sind, dass Telemundo Anerkennung dafür verdient, dass er über Katar 2022 gesprochen hat.

Es wird prognostiziert, dass die Katarer fast 220 Milliarden US-Dollar ausgegeben haben, was fast dem 15-fachen dessen entspricht, was Russland für die Organisation des Turniers im Jahr 2018 ausgegeben hat.

Früher am Tag brachte die BBC auch diesen Artikel, der sich eingehender mit den Problemen befasste, die Katar plagen.

Während es offensichtlich ist, dass die BBC die geopolitischen Themen direkt aufgegriffen hat, scheint FOX Sports vor den anstehenden Themen zurückzuschrecken.

Es ist interessant festzustellen, dass Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Gastgeberlandes, ein Hauptsponsor der Berichterstattung von FOX ist, was bedeutet, dass das meiste, was die Zuschauer auf FOX sehen werden, in irgendeiner Weise beeinflusst werden könnte.

Die Partnerschaft zwischen der Fluggesellschaft und dem Netzwerk geht auf das letzte Jahr zurück, als Qatar Airways eine Partnerschaft mit Concacaf bekannt gab. Die internationale Fluggesellschaft war auch der Hauptsponsor von FOX für die Berichterstattung über den Gold Cup 2021, einschließlich der Beschilderung ihres Studiosets.

Bildnachweis: IMAGO / Action Plus