De oud-voetballer beschuldigde de regering van “onmetelijk wrede” immigratiebeperkingen

BBC-sportpresentator Gary Lineker zou ontslagen kunnen worden bij de staatsomroep nadat hij een nieuw immigratieplan had vergeleken met het beleid van Duitsland in de jaren dertig, aldus een voormalige topfunctionaris van de outlet.

Lineker ontketende dinsdag een storm van kritiek nadat hij een paar tweets had gestuurd waarin hij de Tories onder handen nam voor een nieuw grensvoorstel om de stroom van illegale immigratie te beteugelen. roeping het plan “meer dan verschrikkelijk” terwijl hij een vergelijking trekt met nazi-Duitsland.

“Er is geen enorme instroom (van illegale immigranten). We nemen veel minder vluchtelingen op dan andere grote Europese landen. Dit is gewoon een onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet veel verschilt van die van Duitsland in de jaren 30. Hij toegevoegd.

Temidden van verontwaardiging van conservatieve parlementsleden en ambtenaren – onder wie minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman en minister van Cultuur Lucy Frazer – zei de BBC dat het de zaak in behandeling nam “ernstig” en zou een “openhartig gesprek” met de presentator van ‘Match of the Day’, die zei dat hij contact had gehad met BBC-directeur-generaal Tim Davie.









Richard Ayre, voormalig hoofd van het redactionele beleid van de BBC, suggereerde dat Davie gedwongen zou worden Lineker te ontslaan vanwege de opmerkingen, vertelde BBC Radio 4 “Ik denk niet dat hij een andere keuze zal hebben dan hem te laten gaan, tenzij hij er zeker van kan zijn dat dit het einde is.”

Echter, op donderdag de gastheer gezegd de “belachelijk buiten proportie” reactie op zijn tweets leek te zijn “afnemend”, wat aangeeft dat hij niet zou worden ontslagen na besprekingen met hogere functionarissen bij het verkooppunt dat eigendom is van de overheid. Hoewel het onduidelijk blijft of hij disciplinaire maatregelen zal zien als gevolg van de berichten, zei Lineker dat hij bij zijn opmerkingen blijft. gelofte naar “Blijf proberen op te komen voor die arme zielen die geen stem hebben.”

Lineker kreeg later steun van collega-journalisten, waarbij Sky News-expert Adam Boulton zei van wel “recht om te zeggen wat hij wil” op sociale media, vooral gezien het feit dat hij geen politieke onderwerpen behandelt. Omroep Piers Morgan ook stapte op slag voor Lineker op vergelijkbare gronden.

Hoewel BBC-verslaggevers ogenschijnlijk verplicht zijn om onpartijdig te blijven ten opzichte van politieke zaken in hun openbare commentaar, is Lineker geen vaste stafmedewerker bij de outlet, maar eerder een freelance medewerker, wat betekent dat hij niet aan dezelfde richtlijnen is onderworpen. De BBC handhaaft echter ook afzonderlijke regels voor het gebruik van sociale media die van toepassing zijn op al haar werknemers, en waarschuwt dat schendingen kunnen leiden tot “disciplinaire maatregelen” tot en met “eventuele beëindiging van het dienstverband bij gewichtige omstandigheden.”