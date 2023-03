De BBC stond zaterdag onder druk om haar best betaalde presentator Gary Lineker, die geschorst was wegens kritiek op het nieuwe migratiebeleid van het land, weer in dienst te nemen.

Het besluit van de belangrijkste publieke omroep van Groot-Brittannië veroorzaakte een muiterij onder veel van Lineker’s collega’s die weigerden te verschijnen op tv- en radiosportprogramma’s, waardoor de shows dit weekend moesten worden geannuleerd.

De BBC is beschuldigd van politieke vooringenomenheid en het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting, terwijl aanhangers van de beweging zeggen dat de omroep haar beleid van onpartijdigheid moet beschermen.

Hoe verliep de BBC-Lineker-crisis?

Lineker, een voormalige aanvoerder van het Engelse nationale team, werd vrijdag gevraagd om “een stap terug te doen” als gastheer van Match of the Day – een show die hij al 20 jaar presenteert – nadat hij de retoriek van de regering over de Engelse Kanaalmigrant had vergeleken met Duitsland uit het nazi-tijdperk.

Lineker reageerde op een video waarin minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman plannen onthulde om te voorkomen dat migranten het Engelse Kanaal in kleine boten oversteken.

De regering stelt voor om migranten te verbieden asiel aan te vragen en ze naar “veilige” derde landen te sturen.

“Dit is gewoon een onmetelijk wreed beleid gericht op de meest kwetsbare mensen in een taal die niet veel verschilt van die van Duitsland in de jaren ’30”, schreef de presentator op Twitter.

De BBC zei dat de opmerkingen van de 62-jarige in strijd waren met haar onpartijdigheidsrichtlijnen.

De verhuizing bracht experts en voormalige Engelse stakers Ian Wright en Alan Shearer ertoe om onmiddellijk te tweeten dat ze ook niet zouden deelnemen, gevolgd door de commentatoren van het programma.

De BBC zei toen dat het de editie van deze week van de Premier League-show met hoogtepunten op zaterdagavond zou uitzenden zonder presentator en experts.

De show, die al 60 jaar op Britse schermen te zien is, wordt teruggebracht tot slechts 20 minuten in plaats van de gebruikelijke 60.

De Professional Footballers ‘Association zei dat sommige spelers de show ook wilden boycotten, en dat spelers daarom niet zouden worden gevraagd om interviews na de wedstrijd te houden.

De crisis escaleerde zaterdag toen verschillende andere presentatoren weigerden drie andere voetbalshows op radio en tv te hosten, waardoor ze gedwongen werden te annuleren en kijkers geen previews of eindscores van wedstrijden in de Engelse topvoetbalcompetitie achterlieten.

BBC-neutraliteit in twijfel getrokken

De ruzie heeft geleid tot een debat over het neutraliteitsbeleid van de BBC en heeft de rechtse Britse regering tegenover een van de meest spraakmakende sportpresentatoren van het land geplaatst.

De BBC heeft een lange geschiedenis van objectieve nieuwsverslaggeving zonder politieke partij te kiezen. Maar door de komst van sociale media zijn de regels inzake onpartijdigheid moeilijk te controleren.

Verschillende journalisten zijn berispt voor het delen van controversiële meningen nadat directeur-generaal Tim Davie het personeel waarschuwde voor hun gebruik van sociale media toen hij eind 2020 de functie op zich nam.

Maar Lineker is een freelancer, geen vast personeelslid, en is niet verantwoordelijk voor nieuws of politieke inhoud. Velen hebben zich afgevraagd of hij zich aan dezelfde strikte regels inzake onpartijdigheid moet houden.

Gary Lineker is gastheer van Match of the Day en is de op drie na hoogste doelpuntenmaker aller tijden van Engeland Afbeelding: Frank Tewkesbury/ANL/Shutterstock/IMAGO

Omroep ‘buigt voor regeringsdruk’

Ondertussen hebben de oppositiepartij Labour en mediacommentatoren de omroep ervan beschuldigd de voormalige voetballer het zwijgen op te leggen als reactie op druk van de conservatieve regering.

“De BBC handelt niet onpartijdig door toe te geven aan Tory-parlementsleden die klagen over Gary Lineker”, zei Labour-leider Keir Starmer zaterdag tegen verslaggevers op een conferentie in Wales.

De eerste minister van Schotland, Nicolas Sturgeon, zei dat het besluit van de BBC “onverdedigbaar” was.

“Het ondermijnt de vrijheid van meningsuiting ondanks politieke druk – en het lijkt altijd rechtse druk te zijn waar het voor zwicht”, zei ze.

Greg Dyke, die tussen 2000 en 2004 directeur-generaal van de BBC was, zei eerder op zaterdag tegen BBC-radio dat de verhuizing een vergissing was.

“Het echte probleem van vandaag is dat de BBC hiermee haar eigen geloofwaardigheid heeft ondermijnd”, omdat het de indruk zou kunnen wekken dat de “BBC heeft toegegeven aan druk van de regering”.

Zaterdagavond weigerde de Britse premier Rishi Sunak zich in de rij te laten meeslepen.

“Ik hoop dat de huidige situatie tussen Gary Lineker en de BBC tijdig kan worden opgelost, maar het is terecht een zaak voor hen, niet voor de regering”, zei hij.

Maar de voormalige conservatieve minister van Cultuur, Nadine Dorries, zei dat de tijdelijke schorsing van Lineker “welkom was en laat zien dat de BBC onpartijdigheid serieus neemt”.

“Gary heeft recht op zijn mening – vrijheid van meningsuiting staat voorop. Veel niet-publieke omroepen kunnen hem en zijn mening tegemoet komen en hij zou beter betaald worden.”

De 100 jaar oude BBC wordt vaak beschuldigd van zowel linkse als rechtse vooringenomenheid en sommige conservatieve wetgevers willen de licentievergoeding van 159 pond ($ 192, € 180) voor huishoudens die haar diensten financieren, afschaffen.

Voor en sinds het Brexit-referendum van 2016 beweerden aanhangers van zowel “Leave” als “Remain” dat de berichtgeving van het bedrijf bevooroordeeld tegen hen was.

mm/fb (AFP, AP, Reuters)