London

CNN

—



Laut BBC News hat eine zweite Person Vorwürfe gegen einen Moderator erhoben, der kürzlich von der BBC wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens suspendiert wurde.

In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht sagte der Sender, eine Person Anfang 20 habe sich gemeldet und gesagt, sie fühle sich von dem namentlich nicht genannten Moderator „bedroht“.

Dem Bericht zufolge wurde die Person zunächst anonym von dem männlichen Moderator über eine Dating-App kontaktiert. Es ist nicht klar, wann der Moderator angeblich Kontakt zu der Person aufgenommen hat.

Die Person sagte gegenüber BBC News, dass sie sich zwar „unter Druck gesetzt“ gefühlt habe, sich mit dem Moderator zu treffen, dies aber nie getan habe. Nachdem sie online angedeutet hatte, dass sie möglicherweise die Identität des Moderators preisgeben würden, behauptete die Person, sie habe „beleidigende, mit Schimpfwörtern gefüllte“ Textnachrichten vom Moderator erhalten, heißt es in dem BBC-Bericht.

Die Person sagte gegenüber BBC News, dass die Nachrichten sie „erschreckt“ hätten, und fügte hinzu, sie hätten „Angst“ vor der Macht, die der Moderator im Unternehmen habe.

BBC News sagte, es sei in der Lage zu überprüfen, ob die Textnachrichten von einer Telefonnummer des Moderators gesendet wurden.

Das Medium fügte hinzu, dass der Beitrag der Person im Internet darauf hindeutet, dass sie Kontakt zu einem BBC-Moderator hatte, den sie schließlich nennen wollte. BBC News gab an, den Moderator direkt und über seinen Anwalt kontaktiert, aber noch keine Antwort auf die jüngsten Vorwürfe erhalten zu haben.

Früher am Dienstag forderte die Londoner Metropolitan Police die BBC auf, ihre Ermittlungen zu den Vorwürfen gegen die Moderatorin zu unterbrechen, um festzustellen, ob genügend Beweise für eine strafrechtliche Untersuchung vorliegen, nachdem die Zeitung The Sun am Freitag berichtet hatte, dass eine Frau die Moderatorin beschuldigt hatte, ihr Teenagergeld gezahlt zu haben Kind für sexuell eindeutige Fotos.

CNN ist nicht in der Lage, die jüngsten von der BBC gemeldeten Behauptungen zu überprüfen.