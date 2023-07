London. Im Skandal um Missbrauchsvorwürfe gegen eine prominente BBC-Moderatorin konnte das mutmaßliche Opfer die Vorwürfe ihrer eigenen Mutter zurückweisen. Die Vorwürfe, die durch die Zeitung „Sun“ an die Öffentlichkeit gelangten, seien unwahr, zitierte die BBC am Montagabend aus einem Brief eines Anwalts, der die Jugendlichen vertritt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

„Um Zweifel auszuschließen, hat zwischen unserem Mandanten und der BBC-Persönlichkeit nichts Unangemessenes oder Illegales stattgefunden, und die in der Zeitung Sun gemeldeten Anschuldigungen sind Unsinn“, hieß es. Demnach hatte das mutmaßliche Opfer die Vorwürfe bereits am Freitagabend bei der „Sun“ zurückgewiesen. Der „unangemessene“ Artikel wurde dennoch veröffentlicht.

Die Zeitung zitierte die Mutter des mutmaßlichen Opfers mit der Aussage, sie habe dem namentlich nicht genannten Moderator vorgeworfen, ihrem Kind über einen Zeitraum von drei Jahren insgesamt 35.000 Pfund (fast 41.000 Euro) für sexuell eindeutige Fotos und Videos gezeigt zu haben. Demnach war der Jugendliche zu Beginn der mutmaßlichen Taten 17 Jahre alt und soll mit dem Geld Drogen gekauft haben. Nach öffentlicher Empörung gab die BBC am Sonntag bekannt, dass sie den Moderator suspendiert habe. Nach einem Treffen mit BBC-Beamten am Montag sagte die Londoner Polizei, sie prüfe die Informationen, um festzustellen, ob ein mögliches Verbrechen vorliege.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

RND/dpa