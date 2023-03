De Match of the Day-show van zaterdag gaat door zonder presentator of experts nadat de BBC had besloten dat Gary Lineker een ‘stap terug’ zou doen uit zijn rol.

De BBC maakte bezwaar tegen Lineker die kritiek had op de Britse regering vanwege hun nieuwe asielbeleid, waar hij de taal van het wetsvoorstel vergeleek met die van het Duitsland van de jaren dertig.

Getty Match of the Day op zaterdag zal zonder studiopresentator of experts zijn

Als reactie hierop gingen de gebruikelijke MOTD-experts Ian Wright en Alan Shearer naar sociale media om aan te kondigen dat ze niet in de studio zullen zijn als een teken van solidariteit.

BBC-presentator Alex Scott sloot zichzelf toen uit om Lineker te vervangen, terwijl experts Jermaine Jenas en Micah Richards, die vaak op Match of the Day 2 verschijnen, verklaarden dat ze ook niet bereid zouden zijn om in te grijpen.

En de BBC heeft nu de drastische beslissing genomen door te stellen dat het programma van zaterdagavond alleen de hoogtepunten van de actie op het hoogste niveau van de dag zal laten zien.

Er zal geen analyse van de wedstrijden zijn, met Manchester City, Liverpool, Tottenham en Chelsea allemaal in actie.

Een verklaring van een BBC-woordvoerder luidde: “Sommige van onze experts hebben gezegd dat ze niet in het programma willen verschijnen terwijl we proberen de situatie met Gary op te lossen.

“We begrijpen hun standpunt en we hebben besloten dat het programma zich zal concentreren op wedstrijdactie zonder studiopresentatie op kennis.”

Getty De BBC maakte eerder op vrijdag bekend dat Lineker een ‘stap terug’ gaat doen met presenteren

Het besluit van de BBC om Gary Lineker te verwijderen uit de presentatie van Match of the Day werd afgekeurd Lineker stapt terug uit Match of the Day en Wright en Shearer zullen niet te zien zijn Lineker-reactie, Conte zal zichzelf niet ‘doden’ voor Spurs, Pep op Walker, Vieira onder vuur Vieira veegt de druk weg ondanks de mogelijkheid dat Arsenal zijn bestuurlijke heerschappij beëindigt Guardiola reageert op beelden van Man City-ster Walker die flitst en een vrouw kust PSG zou maar liefst £ 50 miljoen kunnen betalen voor de belangrijkste Man United-ster die Ten Hag zou helpen





Het is duidelijk dat er gesprekken gaande zijn tussen de PFA, de BBC en de Premier League over spelers en managers die na hun wedstrijden niet worden uitgenodigd voor interviews op Match of The Day.

Zoals het er nu uitziet, lijkt het onwaarschijnlijk dat spelers hun mediataken voor de BBC zullen uitvoeren.

En de interne MOTD-commentatoren bespraken vrijdagavond of ze wel of niet mee wilden werken aan het programma.

Er worden zaterdag zes wedstrijden gespeeld, met Premier League-kampioen Manchester City uit bij Crystal Palace.

BBC Dit weekend is er niemand in de Match of the Day-studio

Bournemouth ontvangt Liverpool, terwijl Chelsea in het King Power Stadium de strijd aangaat met Leicester.

Worstelende Spurs verwelkomen Nottingham Forest in het Tottenham Hotspur Stadium, terwijl Leeds en Brighton strijden op Elland Road.

En het met degradatie bedreigde Everton neemt het op tegen Brentford in Goodison Park in wat een hectische actiedag belooft te worden.

Er is geen update over of er zondag iemand in de studio zal zijn voor MOTD 2.

Darren Bent van talkSPORT heeft de BBC bekritiseerd vanwege hun beslissing over Lineker, omdat hij volhield dat de 62-jarige het slachtoffer was van ‘annuleringscultuur’.

Ondertussen heeft talkSPORT-presentator en ex-Crystal Palace-eigenaar Simon Jordan tegen Lineker gezegd dat hij zich niet hoeft te verontschuldigen bij de BBC voor zijn mening.