Het agrarische segment wordt verzonden tot en met 30 juni. Dit zijn de dagen van de handel in landbouwproducten en de aankoop van landbouwproducten en landbouwbeschermingsproducten. Dem gegenüber staat verzonken Preise, die drückten auf da Ergebnis. Dat betekent een EBIT van 39,8 miljoen. € 28,5 mln. €. Der Umsatz bedraag 2,6 miljard. €. Er waren nu 2000 miljoen. € minder. Abgeschrieben hat der Konzern im Segment Agrar 10,8 Mio.€. Ze zijn geïnteresseerd in alle handel met landbouwvoertuigen en handelsorganisaties in Zuid-Duitsland.

Beide technologie kan voldoen aan de vereisten van een bedrag van 100 miljoen. € tot 1,3 miljard. €. Der Ergebnisübertrag met 63 miljoen. € das Vorjahr met 41,2 miljoen. € duits. De BayWa wordt in Halbjahr 2024 meer Neu- en Gebrauchtmaschinen gemaakt. De service- en onderhoudsvoordelen zijn gegarandeerd tijdens de start van het bedrijf in de landwirtschaft. Deze opnames zijn 1,5 miljoen waard. €.

De internationale Landbouwhandel In het Segment Cefetra Groep zal het eerste halfjaar 2024 achter de rug zijn, neem contact met ons op voor een solide start: Met een minimum van 2,4 miljard. Euro (300 miljoen € weinig) was de EBIT van 25,6 miljoen. De euro is met 30,3 miljoen euro goedkoper dan in Nederland. Euro, tenslotte, de laatste jaren van het jaar. Der Abschreibungsbedarf betrug 13,8 miljoen. €.

De nieuwe aanpak is gebaseerd op een integrale aanpak en verbeterde prestaties met een EBIT van 5,7 miljoen. €, na een min van 2,1 miljoen. € in Vorjahr. Der Umsatz kletterte een rundvlees 4% op 540,7 Mio. €.