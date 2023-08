München Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern lehnt einen Rücktritt wegen der sogenannten Flugblattaffäre ab. „Ich habe den Eindruck, dass ich politisch und persönlich erledigt werden sollte“, sagte Aiwanger am Donnerstag in München auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz, bei der keine Fragen erlaubt waren.

„Ich bereue es zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten im Zusammenhang mit der betreffenden Broschüre oder anderen Vorwürfen aus meiner Jugend gegen mich Gefühle verletzt habe“, sagte der Freie-Wähler-Chef. „Mein aufrichtiges Beileid gilt in erster Linie allen Opfern des NS-Regimes, ihren Hinterbliebenen und allen Beteiligten sowie der wertvollen Gedenkarbeit.“

Hinsichtlich der Vorwürfe blieb Aiwanger bei seinen bisherigen Aussagen – insbesondere, dass er das Flugblatt nicht geschrieben habe und sich nicht erinnern könne, als Schüler den Hitlergruß gezeigt zu haben. Gleichzeitig ging er zum Gegenangriff über und beklagte eine politische Kampagne gegen ihn und seine Partei.

Bei den zahlreichen Vorwürfen gegen ihn geht es um ein „ekelhaftes Pamphlet“, das vor 36 Jahren in seiner Schultasche gefunden wurde. „Und es gab Aussagen, die den Eindruck erweckten, dass ich als Teenager einen menschenfeindlichen Weg eingeschlagen habe.“ Aiwanger sagte: „Auch ich habe als Teenager Fehler gemacht.“ Die Vorwürfe wurden vor 36 Jahren erhoben. Er habe die Broschüre nicht verfasst und distanziere sich „in jeder Hinsicht von dem abscheulichen Inhalt“.

„Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe Hitlerreden nicht vor dem Spiegel geprobt“, sagte er. Andere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze konnte er aus der Erinnerung weder gänzlich dementieren noch bestätigen. „Sollte das passiert sein, entschuldige ich mich dafür in jeder Form.“

Aiwanger sagte aber auch: „Es ist jedoch inakzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei ausgenutzt werden.“ In den vergangenen Tagen wurde ein negatives Bild von ihm gezeichnet. „Das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger“, sagte der 52-Jährige.

Sondersitzung im Parlament

Die Opposition in Bayern will unterdessen offene Fragen im Landtag klären. Landtagspräsidentin Ilse Aigner werde auf Antrag von Grünen, SPD und FDP den sogenannten Interimsausschuss einberufen, teilte der Landtag am Donnerstag mit.

Nach Angaben eines FDP-Sprechers ist das Treffen für den 7. September geplant. „Hubert Aiwanger muss sich den Fragen des Landtags stellen“, sagte Martin Hagen, FDP-Fraktionsvorsitzender. Nur so könnten sich Parlament und Öffentlichkeit ein faires Urteil über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bilden.

„Im Falle eines stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten darf es nicht einmal den Anschein erwecken, als gäbe es Alternativen zu unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung“, sagte Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag. „Seit heute ist Hubert Aiwanger für mich unerträglich geworden.“

Bayerns Ministerpräsident Martin Söder legte Aiwanger am Dienstag einen Katalog mit 25 Fragen vor, um die Affäre um das antisemitische Flugblatt aufzuklären, das er als Schüler in seinem Schulranzen gehabt haben soll. Aiwanger solle diese Fragen „zeitnah“ beantworten, eine konkrete Frist setzte ihm Söder nicht.

Aiwanger selbst hatte am Wochenende Vorwürfe zurückgewiesen, er habe das Flugblatt als 17-Jähriger an seiner Schule verfasst. Der Vorsitzende der Freien Wähler distanzierte sich vom Inhalt, fügte aber hinzu, er könne sich nicht erinnern, ob er das Blatt damals in Umlauf gebracht habe.

Aiwanger weigert sich, zurückzutreten

Am Mittwoch gab es neue Vorwürfe gegen den bayerischen Vize-Ministerpräsidenten. In einem Interview sagte er außerdem, er sei seit seinem Erwachsenenalter „kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund“ gewesen. Diese Formulierung hatte neue Kritik ausgelöst.

Merz: Aiwanger muss die Vorwürfe schnellstmöglich vollständig aufklären

Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz, forderte Aiwanger auf, die Vorwürfe schnell und umfassend aufzuklären. „Seitdem diese Vorwürfe öffentlich geworden sind, muss ich sagen, dass ich einigermaßen sprachlos bin über das, was dort veröffentlicht wurde, was offensichtlich dort stattgefunden hat“, sagte der CDU-Vorsitzende am Donnerstag bei einer Klausurtagung der engsten Spitzen der Unionsfraktion Bundestag Sauerland Schmallenberg, seine Heimatregion.

Er fügte hinzu: „Ich hoffe nur, dass Herr Aiwanger die Vorwürfe so schnell wie möglich vollständig aufklären kann.“ Merz fuhr fort: „Ich finde diese Sprache völlig unangemessen. Ich finde es beunruhigend, irritierend, dass so etwas überhaupt passiert ist.“

Auf die Frage, ob Aiwanger als stellvertretender Ministerpräsident und Minister noch lebensfähig sei und wie er Aiwangers Krisenmanagement bewerte, sagte Merz: „Er muss entscheiden, wie Herr Aiwanger damit umgeht.“ Welche Schlussfolgerungen es für die bayerische Staatsregierung gibt, muss entschieden werden. Merz sagte: „Ich finde es äußerst beunruhigend, belastend und auch ärgerlich für die gesamte politische Kultur in diesem Land.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte vor Aiwangers Auftritt von einer höchst unangenehmen Situation gesprochen und gesagt: „Die bisherigen Aussagen reichen einfach nicht aus.“ Aiwanger wird derzeit um weitere Aussagen gebeten.

Mehr: Im Fall Aiwanger geht Söder einen gefährlichen Mittelweg – ein Kommentar