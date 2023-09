Markus Söder, der Ministerpräsident des süddeutschen Bundeslandes Bayern, behält Hubert Aiwanger als stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister, nachdem eine turbulente Woche voller Antisemitismusvorwürfe gegen Letzteren stattgefunden hatte.

„Ich weiß, dass meine Entscheidung nicht allen gefallen wird und andere noch Restzweifel haben werden. Aber ich betone noch einmal, dieses Ergebnis ist das Ergebnis eines fairen und geordneten Prozesses“, sagte Söder auf einer Pressekonferenz, die er höchst unregelmäßig angekündigt hatte Das überwiegend katholische Bayern an einem Sonntag, an dem Deutschland dazu neigt, fast vollständig zu schließen.

Aiwanger war wegen eines antisemitischen Flugblatts, das während seiner Schulzeit verbreitet wurde, in die Kritik geraten. Sein älterer Bruder behauptete, der Autor der Broschüre zu sein, nachdem sie in den Medien aufgetaucht war und zunächst direkt dem Minister zugeschrieben wurde.

Der Druck auf Aiwanger blieb jedoch bestehen, sowohl wegen seiner möglichen Beteiligung an der Broschüre als auch wegen anderer Vorwürfe im Zusammenhang mit seiner Jugend.

Was hat Söder gesagt?

Der Ministerpräsident sagte, er habe die Vorwürfe sorgfältig analysiert und sei zu dem Schluss gekommen, dass Aiwanger offenbar in seiner Jugend schwerwiegende Fehler begangen habe, sich davon aber bedauerlich distanziert habe.

Er sagte, es gebe keinen Beweis dafür, dass Aiwanger das Flugblatt verfasst oder verbreitet habe, und sagte, dass „das Ganze tatsächlich 35 Jahre in der Vergangenheit liegt. Kaum einer von uns ist heute so wie mit 16.“

Söder hatte darum gebeten, 25 Fragen zu beantworten, was Aiwanger gestern nach eigenen Angaben auch getan hatte. Söder sagte am Sonntag unter Berufung auf Aiwangers Antworten, dass das Ereignis für den umkämpften Minister eine einschneidende Erfahrung gewesen sei, die viel Nachdenken ausgelöst habe.

Söder sagte, er habe am Samstagabend ein langes Gespräch mit Aiwanger geführt Bild: Sven Hoppe/dpa/picture Alliance

Der Ministerpräsident sagte, Aiwanger hätte das Problem noch besser lösen können.

„Erst alles zu bestreiten, dann manches, manche Widersprüche teilweise zuzugeben, das hat seine Glaubwürdigkeit in der vergangenen Woche nicht erhöht“, sagte Söder.

„Spät, und meiner Meinung nach nicht zu spät, gab es eine klare Entschuldigung und eine deutliche Distanzierung von den Kommentaren. Das war richtig und notwendig“, fügte er hinzu.

In einer am Sonntag zuvor veröffentlichten Bemerkung sagte Aiwanger der Zeitung Bild am Sonntag dass er „keinerlei Anlass sehe, zurückzutreten oder aus dem Amt entlassen zu werden“.

Der Minister, der Anführer von Söders Junior-Koalitionspartner, den „Freien Wählern“ in Bayern, und damit stellvertretender Ministerpräsident, ist 52 Jahre alt und war in den 1980er-Jahren Gymnasiast nordöstlich von München.

Aiwanger entschuldigte sich, allerdings mit Vorbehalten, angeblicher politischer Absicht

Bald darauf Süddeutsche Zeitung Als die Zeitung erstmals im August über das Problem berichtete, lehnte Aiwanger die direkte Verantwortung für die Flugblätter ab. Wenige Stunden später behauptete sein älterer Bruder Helmut, der wahre Autor gewesen zu sein. Die beiden sind gerade mal ein Jahr alt und besuchten die gleiche Schule.

Doch Hubert Aiwanger gab später zu, dass in seinem Schulranzen Kopien des antisemitischen Flugblatts gefunden worden seien.

Erst am vergangenen Donnerstag entschuldigte sich Aiwanger für mögliche Fehler in seiner Jugend, wiederholte aber auch, dass er sich an einige der anderen Vorwürfe, mit denen er konfrontiert wurde, nicht erinnern könne, etwa daran, in der Schule beim Hitlergruß gesehen worden zu sein. Dennoch sagte er, dass er es „zutiefst bedauere“, wenn seine Handlungen Anstoß erregt hätten.

Seine Entschuldigung galt „in erster Linie allen Opfern des NS-Regimes, ihren Hinterbliebenen und allen Beteiligten der wertvollen Erinnerungsarbeit“.

Aiwanger sagte jedoch immer noch, dass die Anschuldigungen Teil einer politischen Kampagne gegen seine rechte Partei „Freie Wähler“ seien, Wochen vor den Wahlen.

Bayern wird voraussichtlich am 8. Oktober zur Wahl gehen.

Er sagte auch, dass es seiner Meinung nach nicht fair sei, Kommentare von vor so langer Zeit auszugraben, und argumentierte, dass solche Skandale andere Menschen davon abhalten könnten, sich in die Politik zu begeben.

fb/msh (AFP, AP, dpa, Reuters)

Während Sie hier sind: Jeden Dienstag fassen DW-Redakteure zusammen, was in der deutschen Politik und Gesellschaft passiert. Hier können Sie sich für den wöchentlichen E-Mail-Newsletter Berlin Briefing anmelden.