Bayern: Tesla-Fahrer verfolgt im Schlaf Polizeiauto

Ein Tesla-Fahrer aus Bayern wurde von der Polizei angehalten, als er am Steuer ein Nickerchen machte. Er hatte die Sicherheitsfunktion des Autos mit einem Lenkradgewicht ausgetrickst. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Die Polizei hat einen Mann angehalten, der bei voller Fahrt auf der Autobahn bei Bamberg am Steuer seines Tesla-Elektroautos eingeschlafen war. Das Fahrzeug sei mit einer konstanten Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern und in exakt gleichem Abstand zum vorausfahrenden Streifenwagen auf der A 70 in Richtung Bayreuth unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Verzögerte Umweltmaßnahmen

Tesla und das Grundwasser: die toxische Gefahr



Führerschein von Tesla-Fahrer beschlagnahmt



Die Polizeistreife versuchte 15 Minuten lang erfolglos, den 45-Jährigen mit Hupen und Stoppsignalen zu wecken. Die Beamten fanden den Mann mit geschlossenen Augen und den Händen vom Lenkrad auf dem Fahrersitz sitzend. Schließlich wachte der Mann auf und befolgte die Anweisungen. Bei der Kontrolle habe er „drogentypische Versagenssymptome“ gezeigt, heißt es in der Polizeiaussage.

PayPal, Tesla, SpaceX Elon Musk: Seine Unternehmen, seine Familie – der zweitreichste Mensch der Welt in Bildern

Im Fußraum fanden die Beamten den Angaben zufolge ein sogenanntes Lenkradgewicht. Dieses Gerät wird am Lenkrad befestigt, um ein Fahrzeugsicherheitsmerkmal auszutricksen, indem es vorgibt, dass die Hand am Lenkrad ist. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Führerschein wurde einbehalten.

Nur

DPA