„Mama, Papa, ik“, meer dan ooit, die nog steeds op het volgende carrièrepad van Paul Wanner zitten. Het huidige team van 1. FC Heidenheim is gevestigd in Duitsland: Duitsland of Oostenrijk, DFB of ÖFB?

18 jaar is de nieuwe shooting star van de Bundesliga young, van FC Bayern, die aan deze wedstrijd in Heidenheim furore gaat maken. Dat is niet het geval met zijn eigen werkomgeving, op de werkvloer, zonder zich zorgen te hoeven maken over het bezitten van Florian Wirtz, zonder zich zorgen te hoeven maken over zijn nationale connecties.

Wanners Mutter is Österreicherin, der Vater Deutscher. Het binnenste deel van het gezin maakt ook deel uit van de leefomgeving, waarin de oriëntatie van de mens kan worden opgeschaald. „Ja, viel licht“, aldus Wanner van „SZ“. Schließlich sei es nicht so „wie in de Verein, man kann nicht hin en eventueel weder zurückwechseln, und uesleihen geht auch schlecht“.

Paul Wanner stelt de voorwaarden voor DFB-Entscheidung vast

Iedereen die „Sport 1“ schrijft, zal om een ​​extra verbinding vragen: Sollten Julian Nagelsmann en de DFB hebben vanwege het perspectief dat ze zowel de Weltmeisterschaft 2026 kunnen spelen, belangrijk voor de Duitse National Mannschaft entscheiden. Andere valpartijen, heißt es in het bericht, „schaut es schlecht aus“.

Als je de Junior National Mannschaften von Deutschland durchlaufen bislang bent, in november 2022, alles is schon einen Lehrgang beim ÖFB absoluut. Ralf Rangnick was blij om zijn beide spellen zelf te maken in het Oostenrijkse Trikot. „Wij nemen regelmatig contact op met Paul Wanner“zei nationale trainer Rangnick. „Er was een duidelijkere kandidaat.“

Als we er klaar voor zijn, zal het mogelijk zijn „als Bundesliga-spelers zichzelf willen vestigen“, zei Rangnick opnieuw. „Als je de weg weet in je land, zul je blij zijn met je rust in je carrière in de Oostenrijkse regio, dus als je absolute kennis hebt, zou je dat moeten kunnen doen.“

Julian Nagelsmann en Rudi Völler zijn bij Paul Wanner

Aan de andere kant, aan de andere kant van de DFB, zijn er verschillende verbale gesprekken die intensiveren. „Er is een speler“, zei bondstrainer Julian Nagelsmann, „met veel potentieel en tempo, we zullen een DFB-feest in onze plannen hebben.“ Wie ervoor kiest om nationaal te blijven, „entscheidet er selbst“.

En DFB-sportdirecteur Rudi Völler zei: „Dat is ontzettend belangrijk, daarom moeten we stoppen met spelen.“ Als er een natuurlijke omgeving was, was er een Duits land waar de Teil der U-Mannschaften waren. Eén speler moet zeggen: „Ik ben blij om bij jullie te zijn, dat is de man voor de natie om te spelen“.