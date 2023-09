Bayern slaat Angstgegner Gladbach nach Rückstand met 2:1 toe

De Duitse Fußball-Rekordmeister Bayern München heeft bij de Einstand von Sportdirektor Christoph Freund een späten Arbeitssieg gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach gefeiert. De Mannschaft van Trainer Thomas Tuchel drehte am Samstag in Gladbach een 0:1-Pausenrückstand en gewann verdient met 2:1. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer oorlog unmittelbar nach der Halbzeitpause erneut als Rechtsverteidiger ins Spiel komommen en zei een sterke Vorstellung.

Op de gegenseite van Laimers ÖFB-Teamkollege Maximilian Wöber en Assist zum Führungstreffer. Die Gladbacher handelt na een halben Stunde tijdens een Kopfball van Ko Itakura, zodat Wöber een Eckball voor Kopf ideaal verlangt. De Bayern-setzten de Gladbacher in de helft van de heftige strijd en heftigheid na Toren van Leroy Sané (58.) en Mathys Tel (87.) de geschreven Sieg in het geschreven spel.

Bayer Leverkusen is bezig met het maken van een verbinding met een 5:1-(1:1)-Heimsieg naar de Aufsteiger Darmstadt in de Tabellenführung. Für die Werkself trafen Neuzugang Victor Boniface (21., 61.), Exequiel Palacios (49.), Jonas Hofmann (68.) en Adam Hlozek (84.).

Darmstadt, dessen 1:1-Ausgleich Christoph Klarer met een abgelegten Kopfball nach Freistoß op Oscar Vilhelmsson vorbereitete (24.), ist weiter punkteloses Schlusslicht. Leverkusen zou met de uitbreiding van de Länderspielpause moeten beginnen en in het duel met de Bayern direkt danach moeten stoppen. De Münchner liggen op de achtergrond van de schlechteren Tordifferenz achter Leverkusen der Zeit op de Platz Zwei. Union Berlin könnte am Sonntag (17.30 Uhr) met een Heimsieg tegen RB Leipzig met de Spitzenduo gleichziehen.

In de Trefferlaune presteert de VfB Stuttgart om 5:0 (3:0) boven SC Freiburg. Chris Führich (8, 62), Serhou Guirassy (17, 19) en Enzo Millot (75). Philipp Lienhart speelt voor Freiburg tijdens Michael Gregoritsch die met Pause ausgetauscht speelt, Junior Adamu speelt na wie voor. Er zijn problemen bij het oplossen van problemen in de 2. Mannschaft der Freiburger in de 3. Liga.

De VfL Wolfsburg ligt dagegen over 1:3 (1:1) bij de TSG Hoffenheim eerste punkte liegen. Ex-Wolfsburger John Anthony Brooks (45.+2) kon de VfL-Führung door Tiago Tomas (36.) niet verlaten voor de tweede keer. De Treffer von Maximilian Beier (60.) en Robert Skov (75.) dreef de partij schließlich vollig. Terwijl TSG Florian Grillitsch speelt tijdens het VfL-veld Offensivmann Patrick Wimmer weegt een Erkrankung-kurzfristig uit.

Werder Bremen applaudisseerde met de 4:0-(1:0)-Sieg über Mainz die eerste Saisonpunkte. De gefoulte Marvin Ducksch arrangeerde per elfmeter in de geschreven minuut voor een Blitzstart van de Hausherren, die in een ausgeglichenen partijkurz nach der Pause bedankt Jens Stage (53.) en Justin Njinmah (84.) nachlegten. De assistent van de eindstand is Romano Schmid, die Marco Friedl voor het spel in Bremen speelt. Op de achtergrond van Mainz, als we nu een punk op de Konto-hoed hebben, sta Karim Onisiwo op zijn schluss, Philipp Mwene op 67. Minuten op de Platz.

In Augsburg speelden de Gastgeber en der VfL Bochum een ​​2:2 (1:1). Den Assist zum Endstand durch Bochums Takuma Asano (64.) houdt van Kevin Stöger. Beide teams stoppen bij jeweils zwei Punkten.