DDie Ereignisse der vergangenen Tage gingen Thomas Tuchel auch nach dem 2:1-Sieg in Mönchengladbach nicht aus dem Kopf, was er als „gute Reaktion“ auf die gescheiterten Transferbemühungen bezeichnete, die die Diskussionen rund um das Spiel geprägt hatten. Zunächst lobte Tuchel sein Team für die „wahrscheinlich beste Halbzeit“ der Saison, in der sein Team einen Rückstand in einen Sieg verwandelt habe.

Allerdings sprach er dann fast genauso anerkennend wie über sein aktuelles Team von einem Spieler, der gar nicht in München, sondern beim FC Fulham spielt. Die Verpflichtung von João Palinha war am Freitag tatsächlich ein fester Deal mit dem Spieler und dem Verein, und das Willkommenstrikot wurde beflockt, bevor sich die Engländer gegen einen Verkauf entschieden. „Ich war traurig, weil ich weiß, was João unserer Mannschaft gegeben hätte“, sagte Tuchel und dachte über die Torgefahr nach, die der defensivstarke Portugiese „im Rücken von Josuha (Kimmich) und Leon (Goretzka)“ freigesetzt hätte, aber: „Es ist wie es ist“

Müller im „falschen Film“

Diese Vorgeschichte hing wie ein grauer Schatten über diesem Spiel und war möglicherweise einer der Gründe für die durchwachsene erste Halbzeit des FC Bayern München, die Tuchel als „etwas zäh“ bezeichnete. Vielleicht spielten auch die vergangenen Auftritte der Münchner im Borussia-Park eine Rolle, der deutsche Meister hatte seit Jahren regelmäßig große Probleme in Duellen mit Gladbach. Thomas Müller kramte sogar den etwas veralteten Bundesliga-Begriff „ängstlicher Gegner“ hervor, nachdem die Borussia erneut mit 1:0 in Führung gegangen war. „Ich dachte wieder, ich bin im falschen Film“, sagte Müller.

Was auch immer der Grund war, es war klar, dass die Münchner auch in dieser Saison anfällig sind. Und dass sie andererseits jederzeit die Macht haben, Spiele zu drehen. Von Beginn an waren sie gewohnt dominant, es fehlten aber durchschlagende Momente vor dem gegnerischen Tor.







Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Leroy Sané, der nach einem Sieg gegen Wöber nur die Latte traf (39.). Und hinten waren sie bei Ecken und Freistößen angreifbar. Zunächst köpfte Marvin Friedrich eine Freistoßflanke an die Latte (26.), dann köpfte Ko Itakura eine Ecke zum 1:0 (30.).

Kimmich findet Sané

Diesen Vorsprung verteidigte die Borussia fortan mit großem Einsatz. „Kompliment für die kämpferische Leistung, für die Defensivarbeit, für den Zusammenhalt“, sagte Trainer Gerardo Seoane. Nach der Pause wurde der Ballbesitz der Bayern immer überwältigender, die Chancen wuchsen. Gladbachs Torhüter Moritz Nicolas hechtete für seine mutigen Paraden immer wieder durch den Strafraum. Nicolas wird in den kommenden Wochen den verletzten Stammtorhüter Jonas Omlin ersetzen.

Doch irgendwann erreichte einer dieser Chipbälle von Joshua Kimmich den in den Strafraum laufenden Leroy Sané, der für das 1:1 sorgte (58.), ehe Mathys Tel den Ball kurz vor Schluss nach einer Ecke von Kimmich zum Sieg ins Tor köpfte ( 87.). In der ersten Halbzeit sei die Kunst gewesen, „dass man sich nicht den Kopf verkrampft“, sagte Müller. „In der zweiten Halbzeit haben wir Vollgas gegeben und am Ende verdient gewonnen.“

Und das, obwohl von Harry Kane an diesem Abend kaum etwas zu sehen war. Der englische Star, der an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen punktete, arbeitete und war im Kombinationsspiel involviert, ohne wirklich gefährlich zu werden. Auch deshalb blieben große Münchner Chancen trotz der Dominanz des Spiels rar und es dauerte lange, bis der Siegtreffer fiel. Am nächsten Spieltag in zwei Wochen treffen die Bayern auf Leverkusen, die mit jeweils neun Punkten an der Tabellenspitze stehen.







Doch an diesem Abend zeigte sich zum ersten Mal in dieser Saison, dass Bayern München auch mit Harry Kane und viel Ballbesitz Schwierigkeiten hatte, wenn ein Gegner gut verteidigte. Zudem zeigt sich nach Ende der Transferperiode, dass der Kader der Münchner an manchen Stellen spärlich besetzt ist. „Wir haben sechs ausgebildete Defensivspieler für vier Positionen, das ist auf Hochtouren“, sagte Tuchel.

Josip Stanisic wurde an Leverkusen ausgeliehen und Benjamin Pavard ersatzlos an Inter Mailand verkauft. Er müsse sich nun mit einem „18-Mann-Kader“ begnügen, sagte der Trainer. An diesem Wochenende war allen klar, wie schwierig der Herbst sein kann, wenn sich Spieler in der Defensivposition verletzen. Doch die neun Punkte aus drei Bundesligaspielen und die starke Leistung in der zweiten Halbzeit sind ein beruhigendes Signal für den FC Bayern.