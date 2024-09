Na de Hamas-Massaker op 7 oktober 2023 en de daaropvolgende Gaza-Krieg is de Zahl meer antisemitische Vorfälle in Beieren snel na zijn geschiedenis. De onderzoeks- en informatiestelle antisemitisme (Rias) Beierse documenten in de vrije staat in de eerste plaats na de oktober-massaker 527 antisemitische vorfälle met bezug in Israël. In de Halbjahr waren er 43 – laut Rias ein Zuwachs um 1125 Prozent.

“Ansights uit onze documenten uit het verleden kunnen worden gezien als een leider, als gevolg van het feit dat de Beierse Joden en Joden die Israëli’s zijn in Beieren een grotere kans van slagen hebben”, aldus Rias-Bayern-leider Annette Seidel-Arpaci in het rapport. „Viel zurde zurde und wird der Israelbezogene Anti-Semitismus als vermeintlich ‚Israelkritik‘ verharmlost, anstatt zzugeben, dat is het geval met Joden en Joden insgesamt.“