Bayern München-aanvaller Jamal Musiala heeft onthuld dat hij tijdens de Champions League-overwinning op Paris Saint-Germain probeerde het shirt van Lionel Messi te bemachtigen, maar er niet in slaagde.

De 20-jarige maakte indruk toen Bayern woensdagavond Paris Saint-Germain uit de Champions League sloeg.

Getty Musiala vroeg Messi om fulltime van shirt te wisselen

Getty Het is er uiteindelijk echter niet van gekomen

De ploeg van Julian Nagelsmann behaalde een totale overwinning van 3-0 om door te gaan naar de kwartfinales van de Europese elitecompetitie. Na met 1-0 gewonnen te hebben in het Parc des Princes in de heenwedstrijd, volgden de kampioenen van de Bundesliga het daarna op met een 2-0 overwinning op eigen bodem.

Voormalig Stoke City-aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting en ex-Arsenal-jongere Serge Gnabry waren op schema voor de Beierse reuzen in de Allianz Arena.

Zesvoudig Ballon d’Or-winnaar Messi was niet in staat zijn team voorbij Bayern te inspireren, omdat de Franse kampioen vroegtijdig werd uitgeschakeld in de Champions League.

Ondanks de teleurstellende prestatie van de Argentijn in München, was Musiala wanhopig toen hij zijn shirt landde.

Op beelden lijkt te zien dat hij Messi fulltime vraagt, waarbij de winnaar van de Wereldbeker lijkt in te stemmen om elkaar te ontmoeten en de ruil door de tunnel te doen.

Het Duitse wonderkind kon de 35-jarige daarna echter niet lokaliseren.

“Ik heb hem niet gevonden”, toen verslaggevers hem vroegen of hij het shirt van Messi had ontvangen.

Musiala werd later gezien terwijl ze door de gemengde zone liep en het stadion verliet met een tas.

De jongere maakte echter duidelijk dat hij de trui van Messi niet bij zich had en zei: “Dit is mijn eten, mijn krakeling!”

Musiala’s teamgenoot Alphonso Davies had echter geen problemen om het shirt van Messi te bemachtigen na de heenwedstrijd in Parijs vorige maand.