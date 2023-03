Thomas Müller vatte het samen in zijn interview na de wedstrijd: “Ik denk dat het verschil was dat we allemaal het betere team waren.”

Een simpele zin op het eerste gezicht, maar een erkenning van wat Bayern München alles maakt wat PSG niet is. Dit is geen ouderwetse editie van Bayern, die de Bundesliga normaal gesproken zo’n beetje op zijn kop heeft, maar ze vonden de winnende formule tegen een PSG-team gezegend met individueel talent maar vervloekt door een gebrek aan cohesie.

Bayern is thuis een formidabele kracht, die nu 16 van hun laatste 18 Champions League-wedstrijden in de Allianz Arena heeft gewonnen, en hoewel PSG twee jaar geleden de enige nederlaag in die reeks voor zijn rekening nam, kwamen ze hier nooit in de buurt van een ontsporing van Bayern.

Maar Yann Sommer deed zijn best om het interessant te maken. De doelman van Bayern staat nog steeds op de been als vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer en hij kwam slaapwandelend in gevaar toen hij besloot tussen Kylian Mbappé en Achraf Hakimi in zijn eigen strafschopgebied te dribbelen. Dat ging niet goed en een huiveringwekkend moment leek het alsof hij Vitinha op het bord had gezet – alleen voor Bayern-verdediger Matthijs de Ligt die het gevaar zag om weg te komen met een vitale ingreep op de lijn.

De Ligt ruimt de bal van de lijn voor Bayern tegen PSG Afbeelding: Matthias Koch/foto alliantie

“Mijn emoties waren erg negatief toen ik (de fout van Sommer) zag, maar toen ik het schot op het doel zag en Matthijs zag vechten om bij de bal te komen, waren mijn emoties positief”, zei Müller over het keerpunt in de wedstrijd.

“In wedstrijden als deze heb je altijd een groot geluksmomentje nodig. Matthijs haalde de bal van de lijn en dat was een groot moment voor ons en in de tweede helft verdienden we te winnen. Misschien verdienden we zelfs wel een of twee doelpunten meer.” Müller toegevoegd.

Choupo-Moting en Gnabry bezegelen de deal

Uiteindelijk werden het er twee, maar meer zou niet vleiend zijn geweest. De ploeg van Julian Nagelsmann verdedigde goed, was gecontroleerd op het middenveld en wist dat terwijl één doelpunt PSG aan de touwtjes zou trekken, een tweede de knock-out zou zijn.

De eerste kwam van Müller die Marco Verratti beroofde op de rand van de PSG-box, waardoor Leon Goretzka het op een bord kon leggen voor Eric Maxim Choupo-Moting, die van dichtbij verplichtte. Net zoals Kingsley Coman vorige maand terugkwam om PSG in Parijs te achtervolgen, was het deze keer de beurt aan de speler die op de bank zat voor PSG’s Champions League-finale nederlaag tegen Bayern in 2020.

De tweede kwam laat in de pauze en was een combinatie tussen de invallers Joao Cancelo, die Serge Gnabry uitkoos voor een precieze finish in de benedenhoek om PSG op het doek te zetten.

Messi vertrekt, voor de laatste keer in de Champions League? Afbeelding: Jonathan Moscrop/Sportimage/IMAGO

Messi verlaat het Champions League-podium

Lionel Messi bracht de laatste paar minuten van de wedstrijd door met ronddwalen en zijn hoofd krabben voordat hij alleen het veld verliet. Op 35-jarige leeftijd en zonder contract aan het einde van het seizoen, was dit misschien wel zijn laatste daad in een competitie die hij vier keer heeft gewonnen. De aantrekkingskracht van een ver land wordt steeds sterker voor een speler wiens verbluffende carrière in december in Doha een hoogtepunt bereikte en met Parijs in een stroomversnelling lijkt te komen.

Zelfs de grote Messi kan de barsten van Project PSG niet negeren, dat nooit verder heeft gekeken dan het winnen van de Champions League. Neymar is misschien uitgeschakeld voor het seizoen, de geblesseerde Presnel Kimpembe is een misser in de verdediging en aanvoerder Marquinhos strompelde vroeg weg. Maar voor een club die door Qatar wordt gefinancierd met onbeperkte blanco cheques, verwacht men toch meer.

PSG ziet eruit als een team van vreemden en buitenbeentjes en beëindigt de wedstrijd met een 36-jarige in de verdediging, een 35-jarige in de aanval en twee 17-jarigen. Met geld kan PSG alles kopen, maar sinds het vertrek van sportief directeur Leonardo lijkt de club een disfunctionele eenheid te zijn zonder een duidelijke sportieve visie. Een marketingoefening die de weg kwijt is.

Bayern daarentegen weet precies wat er nodig is om deze zwaargewichtwedstrijden te winnen en deze overwinning heeft het potentieel om hen energie te geven voor de belangrijkste tests die voor hen liggen.