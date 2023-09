Bayern München hat am Donnerstag in seiner Champions-League-Gruppe Manchester United unentschieden gespielt, während die Finalisten von 1999 in einem weiteren klassischen Duell aufeinandertreffen.

Zu den Bayern und Manchester United gesellen sich in der Gruppe A der FC Kopenhagen und Galatasary.

Das Aufeinandertreffen von Bayern München und Manchester United wird wohl das am meisten erwartete der gesamten Gruppenphase sein, da die beiden Vereine zusammen neun Europapokale gewonnen haben.

In ihrem denkwürdigsten Spiel gewann der englische Klub vor 24 Jahren den Pokal mit zwei Toren in den letzten zwei Minuten des Finales.

Es bedeutet auch eine schnelle Rückkehr auf englischen Boden für Harry Kane, der kürzlich für eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro (108 Millionen US-Dollar) von Tottenham Hotspur zu den Bayern wechselte.

Englands Kapitän Harry Kane unterschreibt beim FC Bayern Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Dortmund in „Gruppe des Todes“

Real Madrid trifft in der Gruppe C auf den italienischen Meister Napoli und strebt für das spanische Team den rekordverdächtigen 15. Titel in Europas wichtigstem Wettbewerb an. Zu den beiden Klubs gesellen sich Sporting Braga und Union Berlin, die erstmals in der Champions League auflaufen.

Die UEFA-Veranstaltung fand im Grimaldi-Forum in Monaco statt und brachte Borussia Dortmund ein alptraumhaftes Unentschieden, da sie gegen Paris Saint-Germain, den siebenfachen Sieger AC Mailand und Newcastle United antreten werden und damit zum ersten Mal im Turnier auftauchen 20 Jahre.

RB Leipzig bekommt Manchester City

Der letztjährige Champions-League-Sieger Manchester City wurde in eine Gruppe gelost, zu der RB Leipzig, die Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad gehörten, die 1991 den Europapokal der Landesmeister gewannen.

Arsenal, PSV Eindhoven, Sevilla und RC Lens wurden in Gruppe B zusammengelost, während sich der FC Barcelona gegen den FC Porto, Shakhtar Donetsk und Royal Antwerp aus Belgien messen muss.

In den verbleibenden beiden Gruppen wurde der letztjährige Finalist Inter Mailand neben Benfica, RB Salzburg und Real Sociedad in eine Gruppe aufgenommen, während Feyenoord, Atlético Madrid, Celtic und Lazio gemeinsam gelost wurden.

Haaland und Bonmati gewinnen Spielerpreise

Der Stürmer von Manchester City, Erling Haaland, und der spanische Weltmeister Aitana Bonmati gewannen die Auszeichnungen zur UEFA-Spielerin des Jahres der Männer und Frauen.

Haaland erzielte 52 Tore in 53 Spielen, als City das Triple aus Champions League, Premier League und FA Cup gewann.

„Das mit meinen Teamkollegen schaffen zu können, ist etwas ganz Besonderes und motiviert mich, weiterzuarbeiten“, sagte Haaland nach dem Gewinn der Auszeichnung.

Spanische Anerkennung wird von Rubiales Kuss überschattet

Bonmati war Teil von Barcelonas Siegerteam der Frauen-Champions-League, bevor sie Spanien Anfang des Monats zum Weltmeistertitel inspirierte.

„Es ist eine Saison, die ich nie vergessen werde, und ich möchte diese Auszeichnung mit all meinen Teamkollegen teilen. Ohne sie wäre ich nicht hier“, sagte sie.

Bonmati und Spanien gewannen in Australien und Neuseeland ihren ersten Weltcup-Titel. Die Feierlichkeiten wurden jedoch überschattet, nachdem der Präsident des spanischen Fußballverbands, Luis Rubiales, Mittelfeldspielerin Jenni Hermoso während der Siegerehrung gewaltsam auf die Lippen küsste.

„Wir reden nicht über den Titel, weil Dinge passiert sind, die nicht passieren sollten“, sagte Bonmati. „Als Gesellschaft sollten wir keinen Machtmissbrauch am Arbeitsplatz zulassen.“

„Ich möchte meiner Teamkollegin Jenni und allen Frauen, die das Gleiche durchgemacht haben, sagen: Wir stehen auf eurer Seite. Wir arbeiten daran, die Gesellschaft zu einer besseren zu machen.“

Trainerin Sarina Wiegman wurde zur Frauentrainerin des Jahres ernannt, nachdem England in Down Under gegen Spanien Zweiter wurde.

„Ich möchte diese Auszeichnung dem spanischen Team widmen. Dieses Team verdient es, gefeiert zu werden und es verdient, dass man ihm zuhört, und ich werde ihnen noch einmal großen Applaus aussprechen und hoffe, dass Sie mitmachen“, sagte sie dem Publikum .

Die Kontroverse um Luis Rubiales geht weiter Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Klose geehrt

Nach der Auslosung gab es eine Preisverleihung, bei der Miroslav Klose mit dem Preis des UEFA-Präsidenten ausgezeichnet wurde, um das Fairplay zu würdigen, das er im Laufe seiner Karriere an den Tag gelegt hatte. Unter anderem gab der damalige Lazio-Stürmer zu, den Ball zu manipulieren, als dieser an Napoli-Torhüter Morgan De vorbeiging Sanctis, bevor der Stürmer den Schiedsrichter informierte und die ursprüngliche Entscheidung, ein Tor zu vergeben, rückgängig gemacht wurde.

Die Karriere des ehemaligen deutschen Stürmers wurde von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin als „nicht nur ein Beweis für Entschlossenheit und Können, sondern auch für Sportsgeist gepriesen, der über die Grenzen der Professionalität und des Sports selbst hinausgeht.“

Herausgegeben von: Jenipher Camino Gonzalez