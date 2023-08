Bundesliga-Meister Bayern München hat am Sonntag die „unmenschlichen“ rassistischen Beschimpfungen gegen Stürmer Mathys Tel nach dem Supercup-Spiel seiner Mannschaft gegen RB Leipzig aufs Schärfste verurteilt.

Der 18-jährige französische Stürmer startete das Spiel am Samstag in der Allianz Arena, vergab jedoch mehrere Chancen für die Bayern und wurde bei der 0:3-Niederlage der Bayern nach 64 Minuten durch den neu verpflichteten englischen Stürmer Harry Kane ersetzt.

Die beleidigenden Bemerkungen wurden später auf Instagram gepostet, inzwischen aber entfernt.

„Wer so widerlich rassistische Dinge schreibt, ist kein Fan des FC Bayern“, erklärte der Verein auf X, früher bekannt als Twitter. „Mathys, wir stehen hinter dir und du hast unsere volle Unterstützung.“

Während des Spiels trug der Deutsche Meister Trikots mit der Aufschrift „Rot Gegen Rassismus“, dem Namen der Anti-Rassismus-Initiative des Vereins.

Tel bedankte sich für die Unterstützung auf Instagram und schrieb: „Vielen Dank an meine echte bayerische Familie und alle, die mich bei schönem Wetter und bei Regen unterstützen.“

„Hier zu sein, um zu wachsen, und jeder Tag bringt mir etwas Neues bei wie heute. Es ist im Kopf, es wird nichts und niemanden erreichen“, fügte er hinzu.

Tel wechselte im Juli 2022 von Rennes zum FC Bayern und wurde in der vergangenen Saison im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen der jüngste Torschütze des Vereins.

In seiner ersten Saison in Deutschland erzielte er in 28 Einsätzen für den FC Bayern sechs Tore.

DFB prüft Rassismusfall im Pokalspiel am Samstag

Unterdessen gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag bekannt, dass er eine Untersuchung eingeleitet habe, nachdem Greuther Fürths Stürmer Julian Green einen Tag zuvor beim 1:0-Sieg im DFB-Pokal beim Drittligisten Hallescher FC rassistisch beleidigt worden war.

„Der DFB duldet auf seinem Gelände keinen Rassismus und keine Anfeindungen. Es gibt null Toleranz. Dementsprechend wird der Kontrollausschuss eingreifen und die Vorgänge untersuchen“, sagte Anton Nachreiner, Vorsitzender des DFB-Ausschusses.

Alexander Zorniger, Trainer des Zweitligisten Fürth, sagte, Green sei „von den Zuschauern mehrfach als Affe beschimpft worden. Das ist nicht nur ein, zwei oder dreimal passiert.“

„Das Stadion war zu 95 % gefüllt. Es waren genug Leute da, die hätten eingreifen können. So etwas ist einfach nicht angemessen, egal ob es in Fürth, Nürnberg oder Rostock passiert“, fügte er hinzu.

Nach Angaben des Vereins sagte Green, es habe sich während des Spiels um einen Zuschauer gehandelt.

„Aber ich wollte uns davon nicht aus der Fassung bringen lassen, denn ich wollte unbedingt gewinnen. Und das tut ihnen am meisten weh“, sagte er.

Hallescher Sprecherin Lisa Schöppe entschuldigte sich am Samstag im Namen des Vereins für das Fehlverhalten einiger Zuschauer nach Zornigers Aussagen.

mm/lo (AFP, dpa, Reuters)