Bayern München: Nagelsmann unter Druck: „Keine Sorge“

Wieder kein Sieg für den FC Bayern. Der Druck auf Trainer Julian Nagelsmann wächst. Ein sehr wichtiges Spiel steht bevor.

Julian Nagelsmann sieht den FC Bayern München nach dem dritten 1:1 in der Fußball-Bundesliga wie im Herbst in einer „Ergebniskrise“.

Der 35-jährige Trainer wirkte nach dem nächsten sieglosen Spiel in diesem Jahr nicht verunsichert, auch wenn es nun mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale am kommenden Mittwoch beim FSV Mainz in wichtige K.o.-Spielwochen geht. Bereits in zwei Wochen steht das große Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit den Weltstars Lionel Messi und Kylian Mbappé an.

„Man steht beim FC Bayern immer unter Druck, auch wenn man gewinnt und schlecht spielt“, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz zu seiner Stimmung. „Es ist jetzt kein Lebensdruck. Ich möchte einfach nur gewinnen, wie alle anderen hier. Der Druck ist für mich überschaubar, keine Sorge.“

Pokalspiel bahnbrechend?

Ob es gut sei, dass es in Mainz ein Alles-oder-nichts-Spiel gebe, bei dem es einen Sieger geben müsse, wollte der 35-Jährige auf Nachfrage nicht entscheiden. „Generell bin ich froh, dass es am Mittwoch definitiv kein Unentschieden geben wird“, sagte er etwas genervt von drei 1:1-Unentschieden in Folge in diesem Jahr.

Bayern-Boss Oliver Kahn hingegen sieht im Pokalspiel eine gute Chance, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. „Genau das braucht die Mannschaft jetzt. Das K.o.-Spiel in Mainz kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir müssen jetzt richtig Gas geben“, sagte der Vorstandsvorsitzende.

dpa