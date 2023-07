Der FC Bayern hat es nicht so deutlich gesagt: Der deutsche Rekordmeister will Harry Kane verpflichten. Am Rande des Trainingslagers plaudert Bayern-Mäzen Uli Hoeneß über die Hintergründe des Transferschleppers und sendet eine Kampfansage an England.

Uli Hoeneß blickt dem Kampf des FC Bayern München um Harry Kane äußerst optimistisch entgegen. „Er hat in allen Gesprächen klar signalisiert, dass seine Entscheidung Bestand hat. Und wenn es so bleibt, dann holen wir ihn“, sagte der Ehrenpräsident am Rande der ersten Einheit im Trainingslager am Tegernsee. „Dann wird Tottenham einknicken müssen.“

Der englische Nationalstürmer von Tottenham Hotspur „möchte gerne international spielen“, betonte Hoeneß. „Tottenham wird dort in der nächsten Saison nicht aktiv sein – im Gegensatz zu unserem Verein. Er hat jetzt eine weitere Chance, zu einem Top-Klub in Europa zu kommen.“

„Darf Manuel nicht unter Druck setzen“

Die Verhandlungen erwiesen sich jedoch als kompliziert. Spurs-Boss Daniel Levy sei „clever. Wir müssen ihn dazu bringen, zuerst eine Nummer anzurufen. Er spielt auf Zeit, ist ein kluger Profi. Ich schätze ihn sehr. Aber auf der anderen Seite gibt es keine Leute, die das seit gestern machen.“ Niemand könne damit rechnen, einen solchen Transfer „in einer Woche“ abzuschließen. Die Beraterseite, Kanes Vater und Bruder, sei sehr angenehm, betonte Hoeneß: „Sie immer.“ stand zu dem, was sie sagten.“ Der 29-jährige Kane dürfte rund 100 Millionen Euro kosten.

Auf dem Weg zum Comeback von Nationaltorwart Manuel Neuer mahnte Hoeneß zur Besonnenheit. „Was wir nicht dürfen, ist, dass wir Manuel unter Druck setzen“, sagte der Bayern-Macher. Weder indem man einen Zeitpunkt für ein Comeback nennt, noch indem man einen „teuren Torwart“ kauft. „Die Verletzung war nicht einfach. Es ist okay, dass es immer einen Rückschlag gibt“, sagte Hoeneß. „Es geht nur um ihn. Wenn es ihm gut geht, geht es uns gut.“ Ziel ist es, dass der 37-jährige Neuer die Nummer 1 bleibt.

Neuer fehlt seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember. Für ein Comeback zum Saisonauftakt am 18. August bei Werder Bremen wird es wohl nicht reichen. „Mit Yann Sommer werde man über alle Facetten und Perspektiven sprechen“, sagte Hoeneß über den im Winter verpflichteten neuen Ersatz. Torwart Alexander Nübel hingegen kann den Verein verlassen. „Wir haben seine Entscheidung akzeptiert und wenn er einen Verein findet, kann er gehen.“ Unter anderem hat der VfB Stuttgart Interesse an Nübel bekundet.