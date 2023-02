Union Berlin zal niet in Leipzig zijn – und weiß nicht so Recht, warum. Der Mannschaft is heel gelijk, ze genießt ihre Rolle als Bayern-Jäger. Als de eerste 20 jaar oud is, kan het probleem zich voordoen, de klassenerhalt is zeker, het probleem is dat het probleem niet bestaat: zie meer.

President Dirk Zingler grijnsde tijdens de Katakomben van de Leipziger Stadions, Nico Gießelmann Mache sich one Spaß aus der Meisterrechnung. En trainer Urs Fischer sprak over de wonderbaarlijke reis van 1. FC Union Berlin in een Überschrift. “Der Wahnsinn geht weiter”, voor der Schweizer nach dem 2:1 im Duell der Bayern-Jäger bij RB Leipzig. Ernstige Vervolger van Spitzenreiter München is van die beide non nur noch Union en nach der knackten Marke von 40 Punkten stehen die Köpenicker vor onem wahrhaftigen Dilemma: Ze brauchen een nieuwe seizoen.

Verteidiger Gießelmann tastes sich Langam en eine Formulierung heran. “Wir wollen uns weiter oben festbeißen, haben schon einen guten Abstand”, aldus de 31-jarige. Als de ernst van de wereld nicht, is er een slag in de wereld van een aanval, die de Meisterschaft könnte: “Wir haben einen brutalen Lauf. Wenn wir jetzt alles winnen, toen werden we deutscher Meister.” Realistisch gezien, concretiseerde Gießelmann, sei das eher nicht. Zeg: Zum Tafellenführer fehlt nach wie vor Leeglich ein Punkt. “Das ist für die Bundesliga ja wunderbar, dass es wirklich ein bisschen is spannender geworden”, zei de nieuwe DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Als ze tegen die tijd Sieg in Leipzig zijn, is Frage erlaubt sein, we Union eigentlich noch stop soll. Die Berliner riet door een Tor von Benjamin Henrichs in Rückstand, waren geen Deut besser als der Pokalsieger. En maar verstzte die Mannschaft door Tore von Janik Haberer en Robin Knoche den Gästeblock derartig in Ekstase, dass man dort fast eine Stunde nach dem Abpfiff nicht aufhören wollte zu singen. “Ich habe ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, irgendwas hat heute nicht gestimmt”, zei Spielmacher Emil Forsberg uit Leipzig.

De comeback-koning van de Bundesliga

Die ratlosen Leipziger dürften sich non eine Woche lang den Kopf darüber zerbrechen, warum ein Klub wie Union non-erster Bayern-Jäger is en nicht man zelf. Auf een andere Weise ratlos ist man da in Berlijn. “Wir haben nun den 20. Spieltag und 42 Punkte. Das ist ein Stück weit surreal. Wirwisen auch nicht immer, warum wir diese Spiele seehen”, zei Rani Khedira. De 29-jarigen die voor het eerst in Leipzig terechtkwamen, werden door de Unie van de Eckpfeilern des Erfolgs.

Sechs Spiele hat Union in diesem Jahr absolviert, sechsmal ging man als Sieger vom Platz. Dabei muss man dringend anmark, dass die Berliner in vier dieser Spiele zurücklagen. “Ich würde das mittlerweile as Qualität bezeichnen, dass wir jederzeit ein Spiel who heute drehen können”, zei Knoche, der per verwandeltem Handelsmeter für den Sieg gesorgt hatte. Het is een oorlog in de Bundesliga die de strijd met Leipzig aangaat. Gezien geen anderen Klub hoed RB dus eine verheererende Bilanz. En zo deren trainer Marco Rose nach zuvor ungeschlagenen 18 Spielen süffisant an: “Jetzt haben wir eine nieuwe Serie, über die wir reed können.”

Union schon Mentalitätsmeister

Redebedarf wird bei Union onder der Woche ebenfalls herrschen. Trainer Fischer versprach, dat is waar mit seiner Mannschaft zusterammensetzen wird, um ein neues Saisonziel zu definiëren. Die Wahrscheinlichkeit, dat is wat de Meisterschale te bieden heeft, alles komt overeen met nul. “Wir genießen einfach den Moment, die Erfolgswelle, auf der wir reiten. Dann schauen wir am Ende, was rumkommt”, zei Knoche. En Fischer zählte auf, wo man bereits meisterhaft ist – und wo noch long nichtje: “Wenn es um Mentalität, Solidarität und Teamgeist geht, können wir mithalten. Bei fußballerischen Dingen is Luft nach oben.”

Als we allemaal dingen doen die zo lang zijn, kunnen de erge stimmen zo lang duren. Toen waren de selbst Rückschläge abgeschüttelt. “Wir glauben an uns. Wir sind mentaal brutaal grimmig. Het is natuurlijk zo, wenn man das ein-, zweimal schafft, dann bestärkt dich das”, zei Gießelmann en schloss seine Analyseer engelen en die Überschrift des Trainers ab: “In Leipzig dus ein Spiel zu drehen, das ist schon Wahnsinn.”