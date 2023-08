Alle 32 Vereine streben das Finale am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London an. Die Gruppenphase beginnt am 19. September und endet vor Weihnachten am 13. Dezember. Die beiden besten Vereine ziehen ins Achtelfinale ein, während die Gruppendritten in die Europa League absteigen. In der vergangenen Saison kam kein Bundesligist über das Viertelfinale hinaus, im Juni triumphierte der englische Meister Man City im Finale gegen Inter Mailand (1:0).