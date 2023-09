Julian Nagelsmann ist neu ernannter Bundestrainer und nimmt diese neue Aufgabe mit Leidenschaft an. Bevor er mit großen Teilen der Mannschaft in Kontakt kommt, hat er bereits eine wichtige Entscheidung getroffen. Außerdem verrät er, wie Deutschland den Fußball wiederbeleben will.

Nach dem Debakel gegen Japan (1:4), dem letzten Spiel von Bundestrainer Hansi Flick, und noch vor der kleinen Wiederauferstehung gegen Vize-Weltmeister Frankreich (2:1), dem einzigen Spiel von Bundestrainer Rudi Völler, Deutschlands Fußballer wurden selbstkritisch, teilweise selbstzerstörerisch von der Weltspitze entlassen. Nicht um hinterher alles positiv zu besprechen, sondern um sicherzustellen, dass man dieses Spiel namens Fußball noch spielen kann. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Und Gegenwart und Zukunft heißen Julian Nagelsmann. An diesem Freitagmorgen konnten auch die kleinsten Restzweifel an der Personalie ausgeräumt werden. Der DFB bestätigte den neuen Mann im Amt und lud ihn wenig später auf die Bühne.

Aber sie, Präsident Bernd Neuendorf, Sportdirektor Völler und Bundestrainer Nagelsmann, strahlten vor allem Selbstvertrauen aus. Und als sichtbarstes Zeichen des Neuanfangs nach den zermürbenden späten Löw- und Hansi-Jahren saß Neuendorfs Stirnbrille plötzlich da, wo sie eigentlich sitzen sollte, wo ihre Beschreibung von Verantwortung am meisten hilft: auf den Augen. „Wir können es schaffen!“ rief der 36-jährige Nagelsmann der hungernden Fußballnation zu. Er ist übrigens nicht der jüngste Bundestrainer in der DFB-Geschichte: Otto Nerz übernahm vor fast 100 Jahren als Erster das Amt; Bei seinem Amtsantritt im Jahr 1926 war er 34 Jahre und neun Tage alt. Bemerkenswert ist jedoch, dass er nach dem FC Bayern nun schon in jungen Jahren das zweite Flaggschiff des deutschen Fußballs übernimmt. Am ersten Tag war er auf der Brücke weniger erfolgreich gewesen als erwartet. Und nun? Die Probleme sind gigantisch.

Die Vergangenheit soll in der Vergangenheit bleiben. Sie war in letzter Zeit nicht schön – und deshalb tschüss. Aber nicht, ohne Flick noch einmal zuzurufen, dass er ein Top-Trainer ist. Dass er blitzschnell k.o. war, kann man Völler abkaufen. Der 58-Jährige musste heftig knabbern. Aber jetzt die Gegenwart. Und eine der ersten Fragen, die der neue Mann beantworten muss, ist eine der schwierigsten: Wo steht eigentlich der deutsche Fußball? In der zweiten internationalen Reihe? Oder weiter oben. Nagelsmann fragte, ob er die Antwort etwas verschieben könne. Das will er geben, wenn er Mitte Oktober mit dem Team in die USA reist und einen ersten Eindruck von allem bekommt, was ihn erwartet.

Er weicht der Neuer-Frage aus

Das dürfte keine so große Überraschung sein. Schließlich hat er als Trainer des FC Bayern bereits einen Großteil der kommenden Stammbesetzung für die schwierige Mission einer erfolgreichen Heim-EM angeführt. Dass nicht alle Spieler des Rekordmeisters immer gut mit ihm zurechtkamen, war bei seiner Premieren-PK kein Thema. Nur einmal ging es kurz um Manuel Neuer. Es war auch ein Versuch, den Trainer aus der Reserve zu locken. Schließlich war der tödliche Skiunfall des Torwarts die unaufhaltsame Welle, die Nagelsmann im März aus dem Amt riss. Doch der Trainer parierte souverän. Neuer soll sich erst einmal vollständig erholen und in Topform kommen, dann wird entschieden, wer die Nummer eins ist. Marc-André ter Stegen, das hat er noch einmal deutlich gemacht, möchte das sein. Oder bleiben Sie jetzt.

Was schon jetzt klar ist: Der Kapitän bleibt der Kapitän. Mit anderen Worten: Nagelsmann setzt auch auf die Qualitäten von İlkay Gündoğan, der gerade von seinem Vorgänger Flick zum Anführer für die Mission 2024 ernannt worden war. Und übertragen Sie nicht einen alten Bayern-Vertrauten wie Joshua Kimmich an die Spitze des hauptamtlichen Tabellenführers. „Ich bin von İlkay als Mensch und Spieler äußerst überzeugt“, lautete die Begründung. Der 32-Jährige darf sich als erster kleiner Gewinner der neuen Coaching-Lösung fühlen. Er war auch der einzige Spieler, mit dem sich Nagelsmann vor der offiziellen Ankündigung über seine neue Rolle ausgetauscht hatte.

Dies wirft sofort die spannende Frage nach der zentralen Macht auf. Die Ernennung des Kapitäns ist gleichbedeutend mit der Garantie eines Stammplatzes. Und da er sich je nach Interpretation auf der Sechs oder der Acht am wohlsten fühlt, dürften sich Nagelsmanns Münchner Kraftpakete Kimmich und Leon Goretzka zumindest im DFB-Team nicht so verhalten wie zu ihrer gemeinsamen Zeit beim Rekordmeister. Zumal Jamal Musiala in der Offensive wohl auf der Acht oder Zehn stehen dürfte. An der größten Hoffnung des Landes führt kein Weg vorbei. Auch nicht für Thomas Müller, der diese Rolle oft übernahm.

Was bedeutet das nun? Goretzka auf der Bank? Kimmich, der als Nagelsmanns engster Vertrauter beim FC Bayern und unverzichtbarer Anführer im Mittelfeld galt, auf die rechte Abwehrseite? Spannende Fragen, die der neue Mann in drei Wochen beantworten muss, wenn er am 14. Oktober gegen die USA und am 18. Oktober gegen Mexiko antritt. Es bleibt nicht viel Zeit zum Experimentieren. Zumal dieses Wort mit dem Abgang von Flick auf den Müllhaufen des deutschen Fußballs landete. Die Experimente hatten den Ex-Bundestrainer seinen Job gekostet; er hatte sich zu Tode trainiert. Was genau ist schief gelaufen? Der neue Mann hat sich noch nicht damit auseinandergesetzt, was Flick gefordert hatte, was die Spieler vielleicht nicht umgesetzt hatten oder nicht umsetzen konnten. Er wollte unvoreingenommen an die Aufgabe herangehen.

Eine Spielidee, die einfach umzusetzen ist

Und entwickelte seinen eigenen Plan. Er setze auf eine Spielidee, „die sich einfach umsetzen lässt. Gerade in schwierigen Momenten ist es wichtig, dass die Spieler etwas haben, was sie greifen können.“ Das ist derzeit der Fall. Auch Einfachheit wie bei Völlers Sieg in Frankreich ist ein wichtiger Punkt. „14 verschiedene Grundbefehle“ wird es für ihn nicht geben.

Die Ankündigung von Nagelsmann kommt ziemlich überraschend. Denn in seinem bereits beeindruckenden Lebenslauf, der Stationen bei der TSG Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern umfasste, war er vor allem für seinen anspruchsvollen Fußball bekannt geworden. Eines, das viel Arbeit auf dem Trainingsplatz erfordert. Der Plan werde „nicht so komplex sein wie im Vereinsfußball“, sagte Nagelsmann; Es soll „attraktiven Fußball zeigen“ und „den Spielern Halt geben“. Er strebt „eine gesunde Aggressivität gegenüber dem gegnerischen Tor“ an: „Wir wollen Stress erzeugen, es soll auch dem Gegner weh tun, gegen uns zu spielen.“

Auch Nagelsmann hat die vergangenen sechs arbeitslosen Monate damit verbracht, über seine turbulente Zeit beim FC Bayern nachzudenken. Er reflektierte über sich und seine Arbeit. „Ich möchte die Fehler, die ich beim FC Bayern gemacht habe, nicht noch einmal machen.“ Er wollte nicht sagen, was sie waren. Aber er hofft, dass die Menschen erkennen, was er verändert hat. Erste Hinweise könnte es bereits an diesem Freitag gegeben haben. Er wirkte klar und sehr sauber in seinen Sätzen, machte keine wilden Aussagen und hatte keine kleinen Anfälle von Arroganz. Und auch das legendäre Longboard, mit dem er einst mit großer Wirkung zum Münchner Trainingsgelände fuhr, werde zu Hause bleiben, sagte er. Es war zum Symbol seiner Zurückhaltung geworden.

Warum nur bis zur Heim-EM?

Aber jetzt voraus: Demut und volle Kraft. „Auch ein Lob für Bayern München, sie haben wunderbar gespielt und sind auf uns und Julian eingegangen“, sagte der sichtlich stolze Völler, der weiterhin „nah an der Mannschaft bleiben“ möchte, aber nicht länger auf der Bank sitzen möchte. Zukünftig wird er wieder auf der Tribüne Platz nehmen. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge verlangte der Rekordmeister keine Ablösesumme für Nagelsmann. Und der Trainer wiederum soll eine deutliche Gehaltskürzung in Kauf genommen haben. Allerdings betonte Nagelsmann, er wolle „keine Lorbeeren: Ich bin froh, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde.“

Nun aber Demut und volle Kraft voraus (II). „Ich habe große Lust. Für mich ist es ein großes Privileg, ein extremer Ansporn und eine große Herausforderung. Wir gehen mit viel Enthusiasmus, großer Vorfreude und dem nötigen Verantwortungsbewusstsein an die Sache heran.“ Die Zusammenarbeit wird vorerst bis zum Turnier im nächsten Sommer dauern. Aber warum nur bis dahin? Diese Frage nahm viel Platz ein. Diese Amtszeit sei „genau die richtige Entscheidung“ gewesen, sagte Nagelsmanns. „Mein Ziel ist es, das Vertrauen zurückzuzahlen, indem ich gut mit dem Trainerteam zusammenarbeite und nicht das Vertrauen spüre, weil ich einen Fünfjahresvertrag habe.“

Genau das hatte er bei den Münchnern, das Papier galt bis Mitte 2026. „Ich habe kürzlich die Erfahrung gemacht, dass ein Vertrag leider nicht immer das ist, was er verspricht, sondern dass es darum geht, die Arbeit gemeinsam zum Erfolg zu führen“, sagte er. Eine Fortsetzung des Engagements hält er jedoch für denkbar. „Wenn wir im Sommer da sitzen und sagen: Es war sehr erfolgreich, es hat diese Punkte erfüllt: Erfolg, eine gewisse Freude, fruchtbar für beide Seiten – dann ist von meiner Seite nichts ausgeschlossen.“ Entscheidend dürfte die Frage sein, ob der deutsche Fußball bis dahin wieder Weltklasse sein wird.