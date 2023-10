Torwart Manuel Neuer hat nach langer Leidenszeit gerade sein Comeback beim FC Bayern München gegeben und Vereinsboss Jan-Christian Dreesen spricht bereits über eine Vertragsverlängerung seines Torwarts. Er könne sich eine solche Situation sehr gut vorstellen. „Er hat jetzt ein Spiel gemacht. Ich denke, wir sollten ihn jetzt spielen lassen. Dann werden wir uns zur richtigen Zeit in Ruhe zusammensetzen“, sagte Dreesen am Sonntagabend bei „Blickpunkt Sport“. Bayerischer Rundfunk. Der Vertrag des 37-jährigen Kapitäns läuft im Sommer 2024 aus.

„Wir haben Manuel viel zu verdanken. Er ist Teil unserer Bayern-DNA“, sagte Dreesen. Der FC Bayern ist seit langem darum bemüht, Spieler zu halten, die herausragende Leistungen erbracht haben und mit denen der Verein große Erfolge gefeiert hat. „Manuel ist einer dieser Spieler. Wenn er in angemessener Weise zurückkommt, warum sollten wir den Weg dann nicht gemeinsam weitergehen?“

Neuer feierte am Samstag beim 8:0-Sieg gegen Darmstadt 98 ein gelungenes Comeback im Tor des FC Bayern und kehrte 323 Tage nach seinem Skiunfall und einem schweren Unterschenkelbruch zurück. „Er hat es gut gemacht, sogar sehr gut“, sagte Dreesen. Nach dem DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim 1. FC Saarbrücken am Mittwoch bestreitet der FC Bayern am kommenden Samstag den Ligaklassiker bei Borussia Dortmund. „Es ist eine Herausforderung für ihn. Er nimmt diese Herausforderung an und wird sie wie immer mit Bravour meistern“, sagte Dreesen.

Dreesen: Musiala „so lange wie möglich“ behalten.

Mit Blick auf die Zukunft von Nationalspieler Jamal Musiala ging der Bayern-Boss noch einen Schritt weiter – er erklärte, dass er das Offensivtalent gerne auf Lebenszeit an die Münchner binden möchte. „Es würde mir wirklich gefallen“, sagte der 56-Jährige. „Jamal ist heute schon ein fantastischer Fußballspieler. „Er hat so unglaubliche Talente und noch so viele Möglichkeiten, sich weiter zu verbessern – wir tun gut daran, ihn so lange wie möglich bei uns zu behalten“, sagte Dreesen über den 20-Jährigen.

„Musiala ist einer der wertvollsten Spieler der Welt.“ Jan-Christian Dreesen über Jamal Musiala

Musialas Vertrag beim FC Bayern läuft erst im Sommer 2026 aus, dennoch gibt es bereits Spekulationen über die Zukunft des jungen Fußballers. Musiala wird immer wieder mit internationalen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. Der in Stuttgart geborene deutsche Nationalspieler ist mittlerweile einer der wertvollsten Spieler der Welt.“

„Er hat bei uns einen Vertrag bis 2026 und weiß, was er beim FC Bayern hat, dass ihm hier alle Türen offen stehen“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer kürzlich Abendnachrichten sagte. „Ich möchte ihn noch sehr lange bei uns haben. Auf beiden Seiten herrscht keine Eile.“