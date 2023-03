Die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM) en der Dienstleister Ocilion hebben alle 14 Lokal-TV-Sender auf der IPTV-Plattform geïntegreerd. Dus konnen regionale Netzbetreiber wie zB Stadtwerke en andere Anbieter in Bayern, die ihr Angebot über Ocilion beziehen, sowohl das jeweilige Lokal TV-Programm für täglich 24 Stunden in bester HD-Qualität und auch das Programm von RTL mit dem jeweiligen Lokalfenster um 18 Uhr brereiten .

Dr. Thorsten Schmiege, voorzitter van de BLM: „De Bayerische Lokalfernsehen moeten worden gepubliceerd in de digitale Welt auf All Möglichen Kanälen erreichen – mit dem neuen Angebot des Dienstleisters Ocilion sind wir here one Schritt weiter. De grote Ziel der Landeszentrale is, dievielfältigen localen Inhalt der bayerischen Anbieter auch and gerade in der IP-Verbreitung zu stützen. Deshalb freuen wir uns über die Bundelung der 14 Lokalfernsehsender auf der IPTV-Plattform.”

Thomas Bichlmeir, hoofd content bij Ocilion: „Als je de Bedürfnisse bekijkt, zijn er Bayerische Kunden een en een unterstützen die je kunt gebruiken, en een regionale informatie- en unterhaltung technische en inhaltlich hoogstaande Auszubauen-portfolio. Ich freue mich, dass wir diese Sender non mit Restart-, nPVR- en Pause-Funktion sowie in HD-Qualität anbieten können. Als Content-Plattform unterstützen wir die BLM in ihrem Ziel, alle gebouwen Program auf möglichst vallen Plattforms bereit zu Stel.

Dank der Bundelung kon de Vorgaben des Medienstaatsvertrags (MStV) zur ortsrichtigen Verbreitung, auch der Lokal-Fenster im Programm von RTL, einfacher umgesetzt zijn. Die Umsetzung realiseert de Bayerische Medien Technik GmbH (bmt), die een eigen Playout-Center is voor de 14 Bayerischen Lokal-TV-Stationen van Verbreitung op sämtlichen Übertragungswegen, waaronder diverse IPTV-Plattformen in München.

In Kürze sei die Aufschaltung in verchiedene Netze geplant, nachdem zu Jahresbeginn ein Test in Rosenheim erfolgreich abgeschlossen wurde, hieß es abschließend.