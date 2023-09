Die Einwohner von Straßkirchen, rund 90 Autominuten von München entfernt und mit rund 2.700 Einwohnern, sind aufgerufen, in einer Volksabstimmung über den Bau der Fabrik abzustimmen.

Da sich die deutsche Industrie aufgrund der nachlassenden globalen Nachfrage und der hohen Energiekosten in einer Krise befindet, wird das Projekt als Vertrauensbeweis für die Zukunft von Produkten „made in Germany“ angepriesen.

Es kommt auch zu einem entscheidenden Zeitpunkt für BMW, da die Automobilindustrie von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb umsteigt. Doch in Straßkirchen befürchten einige Anwohner, dass die Fabrik ihr grünes Dorf am Rande des Bayerischen Waldes in ein Industriegebiet mit dröhnenden Lastwagen verwandeln wird.

„Mehr als 100 Hektar erstklassiges Ackerland würden für immer zerstört“, ein Fehler „angesichts des Klimawandels“, sagte Thomas Spoetzl, 44, Sprecher der Anwohner, die gegen die Pläne sind.

Martin Goetz, ein 45-jähriger gebürtiger Straßkirchener und Sprecher der Gegenseite, ist anderer Meinung.

Hochvoltbatterien

Die Fabrik sei „eine riesige Chance für die Region, in nachhaltige Technologien und Arbeitsplätze für die Zukunft zu investieren“, sagte er. Die beiden Lager liegen seit Monaten im Streit.

BMW will „mehrere hundert Millionen Euro“ in das Werk investieren, das „das Herzstück der Entwicklung von Elektrofahrzeugen in Deutschland“ sein soll, so Alexander Kiy, der das Projekt leitet.

Die Fabrik würde mehr als 3.200 Mitarbeiter beschäftigen und 600.000 Hochvoltbatterien pro Jahr produzieren, um Elektroautos zu versorgen, die in den BMW-Werken in Regensburg, München und Dingolfing, dem größten europäischen Standort des Unternehmens, hergestellt werden.

Sollte Strasskirchen gegen das Werk stimmen, wäre das ein schwerer Schlag für BMWs geplante Elektrofahrzeugpalette, die ab 2025 auf den Markt kommen soll.

Da Batterien groß und schwer sind, ist es sinnvoll, sie so nah wie möglich an den Montagelinien der Fahrzeuge zu produzieren. Aus diesem Grund hat BMW bereits Batteriefabriken gebaut, um seine Werke in Ungarn, den USA, Mexiko und China zu beliefern.

„Für Bayern und für Deutschland im Allgemeinen muss es weiterhin möglich sein, einen solchen Großindustriestandort zu schaffen“, sagte Armin Soller, Bürgermeister des nahegelegenen Ortes Irlbach.

Doch aus heutiger Sicht „gibt es eine deutliche Zurückhaltung bei der Schaffung von Industriestandorten in Deutschland“, sagte Milan Nedeljkovic, Vorstandsmitglied bei BMW und zuständig für Produktion.

„Deutschlandpakt“

Deutschland „brauche ein Engagement für Wirtschaftswachstum, insbesondere in einer Zeit des Wandels“ in Bezug auf Energie und digitale Technologie, sagte er.

Europas größte Volkswirtschaft hat in den letzten Monaten mehrere große Investitionen getätigt, um die Produktion lebenswichtiger Güter wie Halbleiter ins eigene Land zu bringen und so die Abhängigkeit von China zu verringern.

Um schneller voranzukommen, forderte Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich auch die Regionen und Kommunen des Landes auf, einen „Deutschlandpakt“ zu unterstützen, um das Land agiler, dynamischer und weniger bürokratisch zu machen.

Doch die Geschäftswelt ist weiterhin nicht überzeugt. „Wir brauchen ein globales Konzept, das unsere Wettbewerbsfähigkeit und den Erhalt unserer Standorte sichert“, sagte Arno Antlitz, Finanzvorstand von Volkswagen, am Montag vor Journalisten in Frankfurt.

Nur wenige Tage vor der Volksabstimmung zeigte sich Straßkirchens Bürgermeister Christian Hirtreiter zuversichtlich, dass die Stimmung „eindeutig zugunsten von BMW“ sei.

Ein Sieg des Autogiganten würde der Abwanderung von Unternehmen aus der Region entgegenwirken. Im Juli beispielsweise kündigte eine Papierfabrik im nahegelegenen Gewerbegebiet Plattling mit 500 Mitarbeitern ihre Schließung an – wegen hoher Energiekosten.