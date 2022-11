Bayerischer Unternehmer bezahlt die Stromrechnung aller Mitarbeiter

Weil die Geschäfte in diesem Jahr so ​​gut laufen, hat sich der Inhaber zweier Outlet-Center im Allgäu entschieden, seinen Mitarbeitern zu Weihnachten eine ganz besondere Überraschung zu bereiten. Wie „RTL“ berichtet, kündigte Marc Wenz, Inhaber des „Allgäu Outlet“ und des „Alpsee Outlet“, auf der Firmenweihnachtsfeier an, die Stromrechnung für alle 70 Mitarbeiter für 2022 zu bezahlen.

Rekordumsatz trotz Krisenzeiten – Unternehmer beschenkt Mitarbeiter großzügig

In diesem Jahr hat der Unternehmer mit seinen beiden Outlet-Centern in Sonthofen und Immenstadt Rekordgewinne erzielt. „Deshalb habe ich mich entschieden, nach diesem erfolgreichen Jahr zu sagen, dass wir alle Stromkosten für jeden Mitarbeiter privat tragen und hoffentlich auch ein Anliegen dieser Menschen“, sagte Marc Wenz gegenüber RTL News.

Alle seine 70 Mitarbeiter dürfen ihren Jahresabschluss vorlegen und bekommen das Geld netto überwiesen. Auf der Weihnachtsfeier feierten die Mitarbeiter die Neuigkeit mit Konfetti-Kanonen. „Alle haben gejubelt, geschrien, gelacht, einige geweint“, sagte ein Mitarbeiter gegenüber RTL.

Outlet-Center werden für drei Wochen geschlossen, damit die Mitarbeiter in Ruhe Bilanz ziehen können

Auf der Weihnachtsfeier kündigte Wenz zudem eine weitere Erleichterung für die Mitarbeiter an. Er wird die beiden Zentren für drei Wochen schließen, damit die anstehende Inventur in Ruhe durchgeführt werden kann und keine Überstunden und Nachtschichten geleistet werden müssen.

Auch wird auf diese Weise Energie gespart, denn Rolltreppen, das Kassensystem und die Heizung müssen in dieser Zeit nicht laufen. Stress hatten dieses Jahr alle genug, so Wenz, weshalb er sich nun wünscht, dass seine Mitarbeiter das Jahr entspannt ausklingen lassen.