Bayer wint ook in Boedapest

Als einziger deutscher Klub staat Bayer Leverkusen in de kwartfinales van de Europa League. Wie schon im Heimspiel gellingt der Werkself auswärts bei Ferencvaros Budapest ein souveräner Sieg. Abou Diaby zorgt voor snelle levering voor duidelijke Verhältnisse.

Nach einem Blitztreffer des unufhaltsamen Moussa Diaby ist Bayer Leverkusen ins Viertelfinale der Europa League gestürmt. Die Rheinländer won het Achtelfinal-Rückspiel bij Ferencvaros Budapest 2:0 (1:0) en konnen weiter vom zweiten titel in europäischen Fußball träumen – 1988 hatten sie im Vorgängerwettbewerb UEFA-Pokal triomfantelijk.

“Das war eine reife internationale Leistung. Wir sind deverdiende weiter”, zei Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky anschließend op RTL+. De Bayer-kapitein heeft een voorkeursspel tegen de Bundesliga-Ersten Bayern München im Blick. “Jetzt kommt ein maar Test am Sonntag. Danach können wirvielleicht darüber reed, ob das ein Dosenöffner war”, sagte der Keeper en forderte: “Den Schwung mitnehmen.”

Ferencvaros Boedapest – Bayer Leverkusen 0:2 (0:1) Boedapest: Dibusz – Wingo (14. Marquinhos, 90.+1 Lisztes), Abena, Knoester, Civic – Esiti, Vecsei – Zachariassen, Gojak (78. Manner), Traore – Mmaee (90. Baden Frederiksen). – Trainer: Tschertschessow

Leverkusen: Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie (82. Kossouno) – Frimpong (82. Fosu-Mensah), Palacios, Andrich (86. Demirbay), Bakker – Diaby, Azmoun (71. Hlozek), Wirtz (71. Adli). – Trainer: Alonso

boswachter: Artur Soares Dias (Portugal)

gescheurd: 0:1 Diaby (3.), 0:2 Adli (81.)

Zuschauer: 50.000

Gelbe-kaart: Tschertschessow (Trainer) –

Diaby (3.) bracht het team von Trainer Xabi Alonso gleich mit dem ersten Angriff in Führung, der pfeilschnelle Franzose verstzte damit nicht nur Ferencvaros einen Wirkungstreffer: Auch das ungarische Pubblikum, das die Mannschaft nach dem 0:2 aus dem Hinspiel zur Aufholjagd peitschen wollte, wurde schlagartig ruhiger. Der eingewechselte Amine Adli (81.) uitgelegd in der Schlussphase nach.

Ende Mai zal Leverkusen nach Budapest zurückkehren, dort findet im Stadion von Ferencvaros das Finale statt. Tijdens de Viertelfinale en de Auslosung am Freitag (13 Uhr) in de Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) kan Bayer een van de meest aantrekkelijke Gegner-freuen zijn. Aan de andere kant zijn Manchester United, Europa-League-Rekordsieger FC Sevilla en Juventus Turijn tegengevallen in de nächste Runde schafft.

Bakker vergeeft niet, dan sterft Adli Belohnung ab

Seine Mannschaft sei “prepared”, hatte Alonso vor dem Duell beim ungarischen Rekordmeister gesagt. Leverkusen war mit dem Selbstvertrauen von vier Siegen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen angereist – und erwischte einen Traumstart. Edmond Tapsoba serveerde de startende Diaby met een lange bal, de vluchteling schüttelte seinen Gegenspieler Mats Knoester locker ab und verwandelte.

Kurz darauf hätte Mitchel Bakker für Gefahr soorgen, die Hereingabe des Außenvertedidigers aber warviel to harmlos. Die galt zunächst auch für die Ungarn, bis der Ball plötzlich Amer Gojak vor the Füße fiel. Der 26-jarige scheiterte jedoch vrij voor Leverkusens Tor en Lukas Hradecky (22.). Beim Schuss en die Latte door Adama Traore (38.) hatte van finnische Nationaltorhüter aber Glück.

Zum Start der zweiten Halbzeit forderte Alonso von seinem Team nochmals full Konzentration – und wieder war der Bundesligist von Beginn an hellwach. Bakker (50.) vergab die große Möglichkeit aufs 2:0, signal Schuss wurde im letzten Moment geblokkeerd. Ein Treffer von Jeremie Frimpong (52.) ging weg Abseits nicht, Sardar Azmoun (56.) en Diaby (57.) met een Schuss en den Pfosten ließen weitere Chancen liegen. Adli belohnte die Bemühungen in der Schlussphase.