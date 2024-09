Met Piero Hincapié, Exequiel Palacios oder Arthur: Met de toewijding van jonge mensen aan de toekomst heeft Bayer Leverkusen in het verleden een goede erfenis – heb jij het volgende talent voor je werk? Laut Informationen der Afbeeldingvon Transfermarkt en de transferexperts Fabrizio Romano zijn overtuigd van de Doublesieger in de wintertransferperiode met de 18 jaar van hun eerste seizoen Alejo Sarco vom Argentinischen Firstligisten Vélez Sarsfield.

De ehemalige Argentijnse U17 Nationale Speler met de Italiaan Wurzeln schreeuwt als een van de Toptalenten van de Gemeenschappen uit Buenos Aires. Je kunt de jeugd ook zien in de A-Mannschaft steuerte Sarco in nieuwe Pflichtspiel-Einsätzen-juwelen einen Treffer en eine Torvorlage bei.

Sarco verkrijgbaar bij Vélez Sarsfield

Sinds half juni komt Sarco naar Vélez Sarsfield voor meer informatie. De Youngster heeft een relatie met de club, maar er is ook sprake van een langdurige transitie richting het einde van het jaar. Danach wurde das Stürmertalent aussortiert.

Laut Afbeelding De Sarco in de regio Leverkusen achter Victor Boniface en Patrik Schick zou ook drie keer dezelfde zijn als Stürmer Number. Theoretische informatie over de Italiaanse manier van spelen gaat nog een keer door in de Jugend van de Duitse Meisters-spielen.