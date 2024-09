Am Sonntag (15.30 Uhr) treffen am vierten Spieltag der Bundesliga Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg aufeinander. Mit einem weiteren Sieg will die „Werkself“ zurück an die Tabellenspitze rücken. Wo kann man das Spiel im TV sehen und wo gibt es Live-Streams? Alle Infos zur Übertragung:

Bayer Leverkusen vs. VfL Wolfsburg – Die Ausgangslage

Mit der Euphorie eines gelungenen Champions-League-Starts geht Bayer Leverkusen in die Partie gegen den VfL Wolfsburg. In der Königsklasse gewann die „Werkself“ souverän mit 4:0 gegen Feyenoord Rotterdam. Am letzten Bundesliga-Spieltag hatte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bereits beim 4:1-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim mit offensivem Fußball überzeugt. Gegen Wolfsburg soll nun der nächste Sieg folgen.

Der VfL konnte von seinen ersten drei Ligaspielen nur eines gewinnen. Am letzten Spieltag unterlagen die „Wölfe“ Eintracht Frankfurt mit 1:2. Nachdem die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl im Auftaktspiel mit dem FC Bayern (2:3) einen starken Gegner zu bewältigen hatte, wartet nun mit Meister Leverkusen der nächste Härtetest auf die Niedersachsen.

Wie kann ich das Spiel Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg live im Fernsehen sehen?

Das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg wird am Sonntag (22.9.2024) live übertragen von DAZN Der Streamingdienst sendet ab 15 Uhr. Elmar Paulke moderiert gemeinsam mit Experte Moritz Volz. Kommentator Frederik Harder übernimmt zum Anpfiff um 15:30 Uhr

Kann ich das Spiel Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg im Free-TV sehen?

Nein! Das Spiel zwischen Leverkusen und Wolfsburg wird ausschließlich von DAZN und wird nicht im linearen Fernsehen gezeigt. Hierfür ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Kann ich das Spiel Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg live im Stream verfolgen?

DAZN bietet einen Livestream zum Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg an. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Gibt es für Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn man für den Live-Stream des Bundesliga-Spiels zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg nichts bezahlen möchte. Allerdings muss man sich auf schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Zudem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, denn die Legalität solcher Streams ist umstritten.