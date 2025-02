Bayer Leverkusen – FC Bayern im Fernsehen: Wer zeigt heute die Bundesliga live? | Sport

Das Bundesliga-P Summit hat alles.

Samstagabend (18.30 Uhr) sind die Führer Bayern Mit verteidigender Champion Leverkusen Gast. Oder auch: Der zweite erhält den ersten. Vor dem Cracker liegt das München -Team 8 Punkte vor dem Werksf.

Gibt es eine kleine vorläufige Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft? Gute Nachrichten: Sie können dem Bundesliga Duel Live im Fernsehen folgen.

Leverkusen – FC Bayern im Fernsehen: Wer zeigt heute die Bundesliga?

Das Bundesliga -Spiel zwischen Leverkusen und Bayern ist live und ausschließlich in Pay -TV -Kanälen Sky und der Bezahlte Streaming -Anbieter Wow (Anzeige). Der Kick -off ist um 18.30 Uhr, das Getriebe am Sky und WOW Beginnt um 17:30 Uhr

Sie können die Bundesliga nicht machen Live vor dem Fernseher live verfolgen Oder haben Sie kein Sky -Abonnement? Kein Problem! Im Bild.de-lebende Ticker Sie können das gesamte Spiel kostenlos verfolgen.

Historisch: Zum ersten Mal in der Bundesliga -Geschichte haben zwei Teams nach 21 Spieltagen weniger als zwei Insolvenzen. Leverkusen ist seit 19 Ligaspielen ungeschlagen, nur am 2. Spieltag gegen Leipzig (2: 3) verloren. Die Bayern erhielten ihre einzige Bundesliga -Insolvenz gegen Mainz (1: 2).

Jetzt kommt es zum Titelshowdown!

Kann Leverkusen die Bayern vor der Heilung im Tisch stoppen? Leverkusen hat nicht verloren, was der Werkself ermutigt: Seit Ex-Bayern-Star Xabi Alonso (43) war ein Trainer. In den letzten 5 Wettbewerbsspielen in der Bundesliga (2 Siege, 2 Unentschieden) und im DFB Cup (1: 0 in dieser Saison) gab es 3 Siege und 2 Unentschieden.

Vor Bayern -Spiel : Kommentator widerspricht Alonso

Der Bayern -Trainer Vincent Kompany (38) erwartet erneut ein Duell auf Augenhöhe: „Beide Spiele waren sehr eng. Die Qualität beider Teams ist sehr groß. Die beiden Spiele in dieser Saison waren anders. Nachdem wir früh eine rote Karte bekamen, dominierten wir im anderen. Jetzt ist es weg. Sie wissen nicht, wie das Spiel läuft, aber es wird sicherlich ein Spiel mit hoher Qualität und hoher Intensität sein. “

Während der Woche vor dem Titelgipfel haben sich Bayern auf das Playoff-Spiel der Champions League gegen Celtic Glasgow (2: 1) vorbereitet. Alonso schickte seine Sterne im Urlaub.

Unternehmen für doppelte Stress: „Es sollte keine Rolle spielen, es kann eine Rolle spielen. Wir sind daran gewöhnt, es gibt geistig. Wir wollen in diesem Moment wieder spielen und dieses Spiel angehen. Wir haben den Kader dafür, wir haben im Moment fast keine Verletzungen. Daher sagen wir nicht, dass das Spiel nicht im richtigen Moment kommt. Wir sagten, dass wir uns auf die Zeit freuen. „