AC Mailand was inmiddels in het seizoen, Trainer Fonseca was in de VS. Plötzlich hoed Milan aber die Kurve. Met een extra speler, hetzelfde als de Bundesliga die je kent.

Deze berichten, die in de Montag (30.09.2024) staan ​​over de AC Mailand in de Fußballwelt ergossen, haten weinig met Fußball zu tun. Im Rahmen einer Razzia wurden in Italië beide twee criminele ultra-aanhangers van beide Mailänder Clubs. Dit zijn de fundamenten voor solide verbindingen en financiële steun.

Darüber zei dat Xabi Alonso niet blij zou zijn als de persconferentie tussen Bayer Leverkusen en AC Milan besproken zou worden. De Bayer-Trainer beschrijft zichzelf op de resultaten van Milan tijdens hun races. Seine Spieler moet „de beste Leistung brengen“, als hij door het team van trainer Paulo Fonseca wordt ingezet, bestehen wollen, voor de Spanier.

Dienst vanaf 20:45 uur – Live hoorzitting en ticker: Leverkusen – Mailand

2. Speeltag

Xabi Alonso – Respect voor Milaan

Alonso brengt hulde aan zijn hersens met „hohe Spielintelligenz“. „Je hebt een systeem, een idee en een goede conditie. We moeten geduld hebben.“ mahnt der Bayer-Coach. Een analyse van de jongste reizen van de Fonseca-teams. Milan wilde de wedstrijd tegen Inter winnen (2:1) en zich om 3:0 aansluiten bij Lecce. Eerst waren er degenen die Tugenden zu erkennen, die Alonso nu ansprach: Tempo, Dynamik, tactische Finesse en Caltschäuzigkeit.

In de Kritik wordt rekening gehouden met de informatie over de Portugese Trainer Fonseca, de voorbereiding van Stefano Pioli op de Trainerbank. Alles is veranderd in Milaan, inclusief de wens van de Amerikaanse coaches en de statthalter Zlatan Ibrahimovic, en zo was het ook wie de leider is van de Milanese trainers. „Wir wolllten etwas New Bringen. We hebben goede ervaringen, wie traint Fonseca, die speelt met plezier. Na jaren plezier hebben we nieuwe ervaringen“ zei Ibrahimovic.

Pioli – Abschied trotz Erfolg

Dat is waar het bij Fonsecas Vorgänger om draait: Pioli hatte den Königsklasse-Gewinner in oktober 2019 in een der schwersten Phasen der Vereinsgeschichte übernommen. Na het vertrek van de Massimiliano Allegri in januari 2014 zal de trainer een jaar later langer meegaan, dus we blijven samenwerken. Pioli bracht het hele team samen met de voormalige sportchef Paolo Maldini allereerst in de Konstanz in de Society, die in 2022 in de damals überraschenden Meisterschaft mündete. Vergangene Saison wurde Milan everhin Vizemeister.

Der Wunsch een Fonseca lautete aber nun: The Team Solle – dus wie Fonseca das bei seiner vorangegangen Station bij OSC Lille geschafft hatte – wieder dominanten Ballbesitzfußball games. Pioli zou graag meer willen weten over zijn of haar oordeel tijdens zijn/haar leven en zijn of haar persoonlijke bezittingen – zodat Milan verantwoordelijk zou zijn voor zijn of haar heerschappij en autoriteit over de race.

Tiefschlagen Liverpool

Allerdings – het is niet waar. De eerste drie competitiewedstrijden gingen voor Milan om te winnen en daarna 1:3 te spelen FCLiverpoolin San Siro. Het eerste feest in de nieuwe Champions League resulteerde in de ondergang van Milaan. Met dank aan Milan in de Engelse taal, fatsoenlijke opmerkingen over de trainer: „Wir haben zahlreiche Probleme.“ Fonseca bekritiseert de karakterisering van de man in de bredere stand, die zegt dat hij „fragiel defensief“ is en dat er geen wereldklassespeler meer is met Mohamed Salah.

Jetzt – twee weken en drie competitieduels – alles is anders. In de Serie A sinds Mailänder im Soll. Nur zähler beträgt der Rückstand noch zu Spitzenreiter Neapel. Nog belangrijker: Milaan is een Tor en een plek beter dan de punktgleiche Meister en Stadtrivale Inter.

Pulisic überragt, Thiaw wartet

Kom in actie bij Milaan voor een nieuwe Bundesliga-speler. Christian Pulisic domineert het aanvallende team, leidt en zichzelf in vier seizoenen. De Amerikaans-Amerikaan verkeert uiteraard in de vorm van leven.

Christian Pulisic en AC-trainer Paulo Fonseca (l.)

En er bestaat niet zoiets als één ex-Bundesliga-speler die actief is in Milaan en geld verdient. De voormalige Schalker Malick Thiaw moet als jeugdspeler die actief is tijdens een seizoen bij Bayer Leverkusen, aanwezig bij Milan, in een mum van tijd achter de twee vaste interne verdediging Matteo Gabbia en Strahinja Pavlovic staan ​​op de Bank. Het is onbegrijpelijk, dat is Thiaw ben Dienstag in alten Heimat einen Einsatz vom Trainer Gifts bezorgtt. Dafür Steht Für Milan der Zeit Zu viel op het Spiel.