Bayer heeft de diagnose-analyse gedaan die epigenetische tests met biologische alternatieven in de online-directory en verkoopverkaufen heeft uitgevoerd.

Het besluit maakt deel uit van een strategisch partnerschap, dat de bijdrage van Bayer is aan gezondheidsproducten, consumentengezondheid en de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde met pijn.

“Over alle culturen heen kunnen mensen beter gecontroleerd worden”, zegt David Evendon-Challis, hoofd onderzoek bij Bayer Consumer Health. „De mensen van de wereld zijn in staat om hun betekenis te begrijpen, ze zijn ook in staat om persoonlijke veranderingen aan te brengen zodat ze kunnen worden verbeterd, zodat hun eerste schrijven resulteert in proactief schrijven, zodat hun inspanningen kunnen worden verbeterd.“

De Bayer-Sparte heeft een nieuwe Einheit zur Entwicklung van Precision-Health-Produkten gründet gekregen.

De Bayer-actie kost via XETRA een prijs van 2,24 euro tegen 30,95 euro.

FRANKFURT (Dow Jones)