(Motorsport-Total.com) – Ducati Works-piloot Alvaro Bautista won zowel de Superbike-WM in Aragon (Spanje) als de Superpole Race. In een zeer spannende sprintrace achter elkaar met WM-leider Toprak Razgatlioglu (BMW). Nicolo Bulega (Ducati) had een passie voor racen en was een geweldige coureur. De Top 3 werd daarom minder snel beïnvloed door hun ervaringen.

© Ducati Weltmeister Alvaro Bautista zei dat hij zijn run graag zou willen afmaken Zoom

Bulega startte met de pole in de Superpole-races en de eerste start met de Ducati-Markenkollegen Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) en Bautista. Razgatlioglu staat op de Startplatz leuk. Het gewichtsverlies op 21 Teilnehmer, net als Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) werd na de Sturz in Samstags-Rennen als „niet fit“ voltooid.

Auf Grund der vergleichsweise niedrigen Temperaturen bekijken die Fahrer auf die weiche Hinterreifen-Option. Alle piloten gingen met de SC0-Mischung mee in Sprint Racing.

Nicolo Bulega en Toprak Razgatlioglu duelleren op hun eigen manier

Beim Start übernahm Bulega de Führung en moeras voor Iannone en Bautista in de eerste Kurve. Razgatlioglu is niet bijzonder gelukkig en verloren in een positie. In het begin van de eerste run kun je er zeker van zijn dat je kunt genieten van je eerste run en kunt genieten van de eerste run.

Als je ondertussen met het penseel aan de slag gaat, ben je met 0,8 seconde voorbereid en kun je aan de slag met het onderzoek van Bulega.

Begin met het rennen van drie van Alex Lowes (Kawasaki) tijdens de eerste bocht van de race en tijdens de race. Na de race zou de Brit „niet fit“ zijn en een groot deel van de dag thuis rennen.

Aan het einde van het land zullen we Razgatlioglu als eerste kunnen maken in Bulega vorbei, maar dan op de Italiaanse markt. Als je het eenmaal naar je zin hebt, hoef je niet tot het einde te wachten. Het is belangrijk om te beginnen met het plezier in cursus 1 en er ook voor te zorgen dat de uitvoering succesvol is.

Alvaro Bautista maakt een einde aan het Fuhrungsduo

De Top 3-resultaten vormen het begin van twee racehelften en nog een innerlijke helft van 0,3 seconden. Bautista beobachte von Position three aus, wie Teamkollege Bulega met een Manöver in Kurve 1 erneut in Führung. Iannone auf Positie vier die de Anschluss verloor en wees voorbereid op meer dan drie Sekunden zurück.

Razgatlioglu en Bulega-vluchten in de Schlussphase hohe 1:47er-Zeiten. Drie runs voor het rennen over het verloop van de race met een manoeuvre in de linkerbaan voor de lange termijn. De BMW Pilot ging die laatste run in als Führender. Bulega en Bautista waren later in Schlagdistanz.

Spannende laatste run: Erster Bautista-Sieg in april!

In de laatste Runde, Bautista en Bulega vorbei en ging als Zweiter in de laatste Runde. Weniger als een Zehntelsekunde trennte Bautista von Razgatlioglu an der Spitze. Bautista riskeerde een val, een Razgatlioglu in de strijd tegen de Strecke die hij volgde. Met een manoeuvre in het linksparcours vóór het vonnis ging Bautista in zijn ziel naar succes en verdediging.

Bautista kam met 0.088 Sekunden Vorsprung über de Zielstrich en jeierte seinen eerste Lafsieg seit dem Verfolg in Assen-Sprint in april. „Ik ben heel blij“, vrolijk Bautista. „Ik kon in een warming-up en met gemak opwarmen, waardoor ik kon aanvallen. Het tempo in het lopen lag altijd hoog. Ik kon alleen op de limiet rennen, met Nicolo en de coach als vervolg.“

„In de twee finales had ik er vertrouwen in dat Nicolo de touwtjes in handen had. Ik was bereid om hard te werken. Ze zijn ook krachtig in de laatste stappen die ze zullen zetten“, beschrijft Bautista zijn of haar erfenis van tactieken die hem zouden helpen. of haar om te slagen.

© BMW Motorrad Toprak Razgatlioglu moet nog even wachten op de eerste Aragon-Sieg-oorlogen Zoom

We moeten wachten tot we de eerste WSBK-Sieg in Aragon zien. Bulega kam mit 0.172 Sekunden Rückstand als Dritter ins Ziel. In de Meisterschaft konnte Razgatlioglu signaal Vorsprung weiter ausbauen.

Andrea Iannone kan een deel van de Samstag in de Sprint niet in het midden houden

Andrea Iannone sloot de sprint af met 4,7 Sekunden Rückstand als Vierter. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) pakte P5 in Soul. Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Iker Lecuona (Honda), Michael van der Mark (BMW) en

© GoEleven Andrea Iannone voltooide de sprint op de vierde plaats Zoom

Scott Redding (Bonovo-BMW) ging als Zehnter leer aus. En beide werkende Yamaha’s konden met elkaar worden gecombineerd. Andrea Locatelli was Elfter, Jonathan Rea Zwölfter.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) zat in de Sprint na 18. Positie en positie over 28 Sekunden zurück. Landsmann Marvin Fritz (GRT-Yamaha) werd niet geboren.

Om 14:00 uur volg je de Superbike WM in Aragon voor twee hoofdraces.